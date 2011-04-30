به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه خبر آسیا ، "توشیو کوساکو" در یک کنفرانس خبری با انتقاد شدید از عملکرد دولت، نخست وزیر و اطرافیانش را به سهل انگاری و عدم تبعیت از قانون متهم کرد .

وی گفت مقامات بدون توجه به توصیه های من و در پیش گرفتن راهکارهای موقتی بدون در نظر گرفتن آینده در حال گرفتن تصمیمات اشتباهی برای مقابله با بحران هسته ای هستند.

استعفای این کارشناس هسته ای در حالی مطرح می شود که نخست وزیر ژاپن به شدت از طرف مجلس و احزاب مخالف به دلیل ناتوانی در حل بحران هسته برای کنارگیری از سمت خود تحت فشار است .

نیروگاه هسته ای فوکوشیما پس از زلزله و سونامی این کشور در ماه گذشته میلادی همچنان در حال نشت مواد رادیواکتیو است.