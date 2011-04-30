رهبران مسلمان امریکا افزایش تلاشها برای رفع تبعیض در مدارس را مورد تأکید قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، عارف آصف رئیس انجمن امریکایی عرب به عنوان یک سازمان تحقیقاتی امور مسلمانان در امریکا در نشستی که با محور انزجار در مدارس برگزار شد اظهار داشت: زمانی که مقامات رسمی و مفسران رسانه‌ای ترویج کننده احساسات ضد اسلامی هستند این امر وارد جریان اصلی و گفتمان اصلی جامعه می‌شود. مدارس نیز بهترین بستر رشد این نوع احساسات است.

در این نشست که از سوی دفتر کمیته مبارزه با تبعیض عرب- امریکایی در نیوجرسی برگزار شد، افرادی شرکت کرده بودند که خود تجربه‌ای در رابطه با خشونتهای فیزیکی، ارعاب و تبعیض در فضای مدارس داشته‌اند.

رهبران اجتماعی درحالی که امیدوارانه قوانین جدید ضد انزجار نیوجرسی را که سخت‌ترین قوانین در نوع خود در امریکا محسوب می‌شوند مهم می‌دانند اظهار داشتند که قانون تنها کافی نیست و باید تلاشهای بیشتری از سوی آموزگاران برای جدی گرفتن این پدیده صورت گیرد.

آصف افزود: باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا بتوانیم از حضور بیشتر مقامات عمومی و آموزگاران استفاده کنیم. قانون در این میان نمی‌تواند به تنهایی سودمند باشد.

فیلیپ فریمن معاون بخش حقوق مدنی مدنی نیوجرسی اظهار داشت که خانواده‌ها بخشی از علل رشد این پدیده هستند چرا که بسیاری از آنها در گزارش این موارد اهمال و کوتاهی می‌کنند.

به‌رغم تمام تلاشهای صورت گرفته برخی از فعالان مدنی اعتقاد دارند این مشکل به علت رشد خصومت ضد اسلامی ایجاد شده است.

از زمان یازدهم سپتامبر مسلمانان امریکایی که تعداد آنها بین شش تا هفت میلیون نفر تخمین زده شده با فرسایش حقوق مدنی خود رو به رو شده اند چرا که در این کشور ستادهای بسیاری برای تیره و تار کرده دین اسلام فعال هستند.