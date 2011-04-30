به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اهمیت و نقش ارتقاء بهره وری و رشد همه جانبه و حرکت در مسیر تعالی در صنعت نفت، به عنوان صنعت پیشران اقتصاد ملی، معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت با همکاری موسسه مطالعات انرژی" نخستین همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت" را در خرداد ماه سال جاری برگزار می کند.

محورهای اصلی این همایش ملی از نظام جامع بهره وری صنعت نفت، فن آوری و نقش آن در ارتقای بهره وری سازمانی، چالش ها و موانع ارتقا بهره وری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، نقشه راه بهره وری و راهبردهای افزایش بهره وری، ارائه بهترین تجارب اندازه گیری، عارضه یابی و ارتقای بهره وری در صنعت نفت و ساز و کارهای بهبود بهره وری منابع انسانی و تعالی سازمانی تشکیل شده است.

از سوی دیگر مسئولان برگزار کننده این همایش ملی قصد دارند مقالات برتر این گردهمایی را در مجلات علمی پژوهشی منتشر کنند ضمن آنکه مجموعه مقالات پذیرفته شده در قالب یک کتاب و ثبت مجموعه مقالات در نمایه های معتبر در دستور کار قرار گرفته است.

پیش بینی می شود در حاشیه این همایش کارگاههای آموزشی در زمینه "بهره وری انرژی و تکنولوژی های مرتبط " را با همکاری متخصصانی از کشور ژاپن برگزار کند.

نخستین همایش "بهره وری و تعالی در صنعت نفت" خرداد ماه سالجاری با مشارکت وزارت نفت و حمایت چهار شرکت ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده های نفتی و صنایع پتروشیمی در (باشگاه شماره یک وزارت نفت )برگزار خواهد شد.

در حاشیه برگزاری این همایش ملی، قرار است یک فضای مناسب نمایشگاهی نیز در اختیار شرکت های مشاور فعال در زمینه ارتقای بهره وری در بخش های انرژی، نیروی انسانی و سازمانی قرار داده شود.