به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این دعوت مقرر است 10 دانشگاه از مجموع دانشگاههای دولتی و غیر دولتی ایران و 30 دانشگاه از منطقه آسیا و خاورمیانه بر اساس معیارهای این نظام رتبه بندی انتخاب و معرفی شوند.

بر اساس ارتباطات کاری در سال 2010 نظر خواهی از 300 متخصص آموزش عالی از سراسر جهان صورت پذیرفت که نام دکتر جعفر مهراد را می توان در بین این 300 نفر مشاهده کرد. این افراد امتیاز 40 درصد مربوط به شهرت و معروفیت دانشگاهها را تعیین می کنند.

در این بین 48 درصد پاسخ دهندگان به شهرت و معروفیت دانشگاهها را استادان و دانشیاران تشکیل می دهند.

نتیجه ارزیابی دانشگاههای تراز اول جهان در پاییز سال 2011 منتشر خواهد شد و داده های استنادی از پایگاه SCOPUS استخراج می شود.