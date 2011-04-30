توسعه ورزش همگانی راه رسیدن به جامعه عاری از جرم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار کریم کشوری در نشست مشترک با مسئولان هیئت پزشکی ورزشی استان، با اشاره به نقش تاثیرگذار توسعه ورزش همگانی در سلامت جامعه، از عضویت ورزشکاران ناجا در کمیته خدمات درمانی خبر داد.

وی افزود: بر این اساس ورزشکاران تحت پوشش نیروی انتظامی استان، ضمن دریافت کارت بیمه ورزشی از خدمات درمانی ارائه شده در استان بهره مند خواهند شد.

در این نشست، بر لزوم تعامل و همکاری بیشتر در راستای تشکیل کارگروههای تخصصی با رویکرد دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده مبتنی بر افزایش شاخص تعداد بیمه شدگان ورزشی و ارائه خدمات درمانی مطلوب به آحاد جامعه ورزش از جمله ورزشکاران تحت پوشش ناجا تاکید کردند .

در پایان این نشست فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از درمانگاه ، کلینیک توانبخشی و فیزیوتراپی، واحد تغذیه و کمیته خدمات درمانی هیئت پزشکی ورزشی بازدید و از نحوه ارائه خدمات درمانی به ورزشکاران و سطح کافی آن ابراز رضایت کرد .