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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

فرمانده انتظامی کرمانشاه:

توسعه ورزش همگانی راه رسیدن به جامعه عاری از جرم است

توسعه ورزش همگانی راه رسیدن به جامعه عاری از جرم است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با نهادینه کردن ورزش در بین اقشار مختلف، یقیناً امکان دستیابی به جامعه ای سالم و عاری از جرایم خرد و بزرگ فراهم خواهد شد و توسعه ورزش همگانی می تواند راهکاری مهم در تحقق این هدف باشد .

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار کریم کشوری در نشست مشترک با مسئولان هیئت پزشکی ورزشی استان، با اشاره به نقش تاثیرگذار توسعه ورزش همگانی در سلامت جامعه، از عضویت ورزشکاران ناجا در کمیته خدمات درمانی خبر داد.

وی افزود: بر این اساس ورزشکاران تحت پوشش نیروی انتظامی استان، ضمن دریافت کارت بیمه ورزشی از خدمات درمانی ارائه شده در استان بهره مند خواهند شد.

در این نشست، بر لزوم تعامل و همکاری بیشتر در راستای تشکیل کارگروههای تخصصی با رویکرد دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده مبتنی بر افزایش شاخص تعداد بیمه شدگان ورزشی و ارائه خدمات درمانی مطلوب به آحاد جامعه ورزش از جمله ورزشکاران تحت پوشش ناجا تاکید کردند .

در پایان این نشست فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از درمانگاه ، کلینیک توانبخشی و فیزیوتراپی، واحد تغذیه و کمیته خدمات درمانی هیئت پزشکی ورزشی بازدید و از نحوه ارائه خدمات درمانی به ورزشکاران و سطح کافی آن ابراز رضایت کرد .

کد مطلب 1300809

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