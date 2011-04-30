اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رقابتهای هاکی مدارس منطقه چهار کشور در تبریز با قهرمانی تیم آذربایجان غربی در رشته های هاکی سالنی و مینی هاکی پایان یافت.

این رقابتها که به مدت دو روز در تبریز با حضور پنج تیم آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و آذربایجان شرقی در دو رشته مینی هاکی و هاکی سالنی در رده های سنی هفت تا هشت سال برگزار شد.

در رشته مینی هاکی پس از قهرمانی تیم آذربایجان غربی، تیمهای اردبیل و آذربایجان شرقی دوم و سوم شدند.

در رشته هاکی سالنی نیز دوبازه تیم آذربایجان غربی در مقام نخست ایستاد و تیم زنجان و آذربایجان شرقی به ترتیب دوم و سوم شدند.

تیم آذربایجانغربی با قهرمانی در این رقابتها به عنوان تنها تیم منطقه چهار به دور نهایی رقابتها صعود کرد.

صابر پرستی تیرانداز تبریزی برای کسب سهمیه المپیک عازم آمریکا شد

صابر پرستی تیرانداز تبریزی به همراه تیم‌ملی تیراندازی به اهداف ثابت ایران برای شرکت در رقابت‌های آزاد تیراندازی و کسب سهمیه المپیک 17 اردیبهشت ماه عازم آمریکا می شود و هم اکنون تیم در کشور سوریه به سر می برد.

صابر پرستی تیرانداز تبریزی و دارنده رکورد های مختلف کشوری پیش از اعزام به آمریکا در رقابتهای جام‌جهانی استرالیا وکره جنوبی برای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن حضور داشت و موفق به کسب مقام ششمی شده بود.

الهه احمدی در رشته تفنگ بادی 10 متر در رقابت‌های جام‌جهانی استرالیا موفق شد دومین سهمیه ‌ورود به بازی‌های المپیک لندن در رشته تیراندازی را برای ایران به ارمغان بیاورد.

پیش از این نیز در مسابقات قهرمانی جهان در آلمان مه‌لقا جام‌بزرگ اولین سهمیه‌ایران را کسب کرده بود.

رقابت‌های آزاد آمریکا از 17 تا 30 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

برگزاری همایش دوچرخه سواری همگانی بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در تبریز

همایش بزرگ دوچرخه سواری همگانی به مناسبت گرامیداشت روز معلم و روز ملی خلیج فارس توسط هیئت ورزشهای همگانی در تبریز برگزار شد.

همایش دوچرخه سواری در استادیوم یادگار امام ره در جاده جهاد با حضور 150 دوچرخه سوار آغاز و در پیست دوچرخه سواری فجر تبریز پایان یافت.

در این رقابتها رشته کورسی شاهین مهدی نژاد ، حمید عزمی و کریم پور قلی اول تا سوم شدند و در رشته کوهستان پرویز مردانی ، یوسف سیفی زاده و ناصر پورهاشمی برترین های همایش نام گرفتند.

کمیته دوچرخه سواری هیات ورزشهای همگانی آذربایجان شرقی در طول سال بیش از 30 مورد همایشهای دوچرخه سواری در سطح تبریز برگزار می کند.

برگزاری مسابقات طناب کشی در شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران

همزمان با ایام بزرگداشت هفته کارگر و به همت شورای اسلامی کار، پایگاه مقاومت و روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران، یک دوره مسابقات طناب کشی، در بین کارگران شرکت خدمات صنعتی برگزار شد.

این مسابقه با حضور شش تیم از حوزه های تولید، تاسیسات، خدمات، ماشین کاری، کارگاه رنگ و تعمیرات، برگزار و در پایان مراسم، تیم تولید الف با احراز امتیاز، مقام نخست این دوره مسابقات رابه خود اختصاص داد.

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از پرسنل و مدیران شرکت برگزار شد، از برندگان در مراسم ویژه ای تجلیل به عمل آمد .

اعضاء تیم برنده را آقایان :

1- علیرضا شرقی 2- جواد سرباز 3- یونس برزگر 4- بهرام بشیرزاده 5- مهدی شیخلو 6- اسماعیل رنجبر 7- حسن شارقی 8- علیرضا سیاری 9- جعفراسماعیل زاده 10- یوسف رضازاده 11- مهدی لطیفی به عهده داشتند0

اضافه می نماید سرپرست تیم برنده به عهده حسن شارقی و داوری این مسابقه را علی قاسمی به عهده داشت.

دستیابی شطرنجباز تبریزی به مدال برنز در مسابقات شطرنج قهرمانی شهرهای آسیا

استاد بزرگ اصغر گلی زاده شطرنجباز تبریزی به همراه تیم شطرنج پرسپولیس تهران به مقام سومی مسابقات قهرمانی شهرهای آسیا دست یافت .

مسابقات شطرنج قهرمانی شهرهای آسیا در حالی پایان یافت که تیم پرسپولیس تهران موفق شد با کسب یک تساوی در دور پایانی در جایگاه سومی آسیا بایستد .

در دور نهم و پایانی مسابقات تیم تهران با ترکیب احسان قائم مقامی، الشن مرادی، مرتضی محجوب و اصغر گلی‌زاده برابر تیم تاگایتای فیلیپین قرار گرفت و به تساوی دو بر دو دست یافت .

در این بازی هر چهار میز تهران مساوی کرده و با این نتیجه تیم تهران 13 امتیازی شد و مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد .

در پایان این مسابقات تیم شی جیاژوانگ از کشور چین با کسب 18 امتیاز قهرمانی را از آن خود کرد، آستانه قزاقستان با 15 امتیاز در مکان دوم ایستاد و تیم تهران نیز با کسب 13 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.

تیم تاگایتای فیلیپین نیز با 11 امتیاز و احتساب پوئن شکنی در مکان چهارم، جاکارتا با همین امتیاز و احتساب پوئن شکنی در مکان پنجم و تیم مشهد نیز با همین امتیاز و احتساب پوئن شکنی در مکان هفتم قرار گرفت.

برگزاری همایش بزرگ مربیان ورزش صبحگاهی در ائل گلی به مناسبت روز ملی خلیج فارس

همایش مربیان ورزش صبحگاهی در پارک ائل گلی تبریز توسط هیئت ورزشهای همگانی آذربایجان شرقی به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار شد.

این همایش با مشارکت اداره تحقیقات و آموزش اداره کل تربیت بدنی استان با حضور بیش از 300 مربی خانم و آقا تحت پوشش هیئت ورزشهای همگانی برگزار شد.

در این همایش مربیان ساعاتی را برای تمرین حرکات جدید ورزش صبحگاهی پرداختند.

در این مراسم بهمن مددی رئیس اداره تحقیقات و آموزش اداره کل تربیت بدنی استان گفت: به منظور تحقق اهداف و همچنین توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و مبارزه با مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی توسعه ورزش همگانی امری الزامی است.

وی گفت: در مقطع کنونی سالانه مقادیر زیادی از ارز و بودجه کشور جهت جبران عوارض و نارسایی های جسمی و بیماریهای ناشی از فقر حرکتی بخش عظیمی از اقشار جامعه کشور هدر می رود و یکی از بهترین شیوه ها، جهت پیشگیری از صدمات مذبور فراهم ساختن زمینه و اجرای ورزش همگانی در سطح استان است.