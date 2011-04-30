مهدی نعمتی ارجنان در حاشیه نمایشگاه آثار هنری از مواد بازیافتی و زائد که در ساختمان جهاد دانشگاهی قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: در حال حاضر دفع زباله در منطقه قمرود قم بصورت سنتی، غیر استاندارد و غیر اصولی صورت می‌گیرد که در آینده مشکلات بسیار را در پی خواهد داشت.



وی گفت: دفع زباله‌ شهری، صنعتی، شیمیایی و بیمارستانی و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده در سایت دفن زباله البرز قم بصورت سنتی انجام می‌شود و در صورتی که در شهرهای همانند شیراز و اصفهان از مدیریت جدید و نوین برای دفع و بازیافت زباله استفاده می‌شود.



نعمتی ارجنان افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و کویری بودن قم، زباله‌ها پس از حفر گودالی دفن و بروی آن آهک ریخته می‌شود که همین کار ساده و ابتدایی بصورت غیر استاندارد و ناقص صورت می‌گیرد که در آینده این امر می‌تواند مشکلات زیست محیطی بسیاری را برای استان در پی داشته باشد.



زباله دزدی در قم بزرگ‌ترین مشکل است



کار‌شناس بازیافت مواد اظهار داشت: زباله دزدی در قم بزرگ‌ترین مشکل متولیان جمع آوری و تفکیک زباله است که در حال حاضر متولی این امر بخش خصوصی است.



وی ادامه داد: ‌ یکی از مشکلات گذشته مدیریت جمع آوری زباله در قم که توسط بخش خصوصی صورت می‌گرفت، زباله زدی بود که این بخش حدود ۷۰ میلیون تومان متضرر شد و این مشکل بدلیل این بود که زباله ها قبل از رسیدن به سایت توسط برخی از افراد جمع آوری زباله تفکیک و به فروش می‌رسید.



نعمتی با اشاره به اینکه در سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که زباله ها نباید بصورت سنتی دفن شود اضافه کرد: ‌ متاسفانه این دستور خیلی در ایران و بویژه در قم اجرایی نشده است.



وی با مقایسه سیستم دفع زباله ایران با کشورهای دیگر اظهار داشت: در حال حاضر در کشورهای دیگر از جمله ایتالیا و سوئیس مشکل مدیریت دفع و تفکیک زباله حل شده است.



نعمتی ارجنان ادامه داد: در چنین کشورهایی پاکت‌ مخصوص تفکیک زباله بصورت رایگان در بین خانواده‌ها برای جدا کردن مواد پلاستیکی و قابل بازیافت توزیع می‌شود که در برخی از این کشور‌ها اگر این امر توسط خانواده‌ها بخوبی صورت نگیرد مشمول جریمه خواهند شد.



تفکیک و بازیافت زباله نیازمند فرهنگ سازی است



کار‌شناس بازیافت مواد، مهم‌ترین راهکار در راستای بهبود و تسهیل وضعیت جمع آوری تفکیک زباله در استان را فرهنگ سازی در جامعه عنوان کرد و افزود: در این راستا باید از طریق تبلیغات در رسانه که بسیار نقش موثری دارد کارهایی از جمله آشنایی مردم با روش های تفکیک و دفع زباله صورت گیرد.



وی با بیان اینکه زباله قابل بازیافت است اضافه کرد: باید تلاش شود دیدگاه شهروندان و مسئولان استان را نسبت به زباله و طریقه بازیافت آن تغییر داد.



نعمتی افزود: زباله‌ها نه تنها باعث تولید بیماری، تعفن و زشتی مناظر شهری می‌شوند، بلکه با آلوده کردن خاک و آب و هوا، خسارات فراوانی را به بار می‌آورند و در راستای جمع‌آوری هر چه بهتر زباله‌ها از سطح شهر باید تلاش‌های فراوانی صورت گیرد.



مشکلات بسیاری در طریقه دفع زباله‌های قم وجود دارد



کار‌شناس بازیافت مواد با اشاره به اینکه اصول بهداشت و بهسازی محیط در هر شهر ایجاب می‌کند که زباله‌ها را در حداقل زمان از محیط زندگی خود دور کنیم، اظهار داشت: بدلیل اینکه محل دفع زباله از شهر فاصله بسیار دارد و با زندگی مردم تداخلی ندارد، مردم زیاد پیگیر طریقه دفع زباله در قم نیستند در صورتی که طریقه جمع آوری و دفع زباله‌های صنعتی، شهری، شیمیایی و پزشکی در قم با مشکلات بسیار زیادی روبرو است و باید به این امر بیشتر توجه شود.

