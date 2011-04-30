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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

سالجاری/

60 درصد کانونهای فرهنگی مساجد در روستاها دایر می شود

60 درصد کانونهای فرهنگی مساجد در روستاها دایر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای منطقه 5 مساجد کشور افزود: در سال جاری 60 درصد کانون های فرهنگی هنری مساجد در روستاها راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد فوقی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای منظقه 5 در گرگان افزود: حمایت کانون های مساجد نیز همانند توزیع قرآن و کتاب، با محوریت مساجد روستایی است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه پنجم توسعه، 10 درصد مساجد هر شهرستان دارای کانون های فرهنگی هنری مساجد می شوند که در جهت مقابله با جنگ نرم نظام سلطه نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارد.

فوقی، بزرگداشت هفته جهانی مساجد، دهه فجر، حمایت از نشریات تجربی مساجد، راه اندازی دفاتر مشاوره ای کانون های مساجد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از جمله اولویت های برنامه سال جاری در حوزه معاونت فرهنگی و هنری برشمرد و گفت: این فعالیت ها با مسئولیت کانون های مساجد انجام می شود.

وی افزود: استمرار فعالیت های پژوهشی کانون های مساجد و تشکیل و راه اندازی حلقه های علمی و پژوهشی، آموزش ائمه جماعات کانون های مساجد و مدیران مسئول به عنوان مدیریت فرهنگی مساجد در تابستان سال جاری به همراه دستاوردهای کانون ها در مشهد مقدس، دوره آموزشی زوج های جوان در قالب خانه های آسمانی و تربیت مربی عفاف و حجاب و انتخاب کانون های نمونه در سطح هر استان از برنامه های معاونت آموزش و پژوهش ستادعالی کانون های مساجد در سال جاری است.

فوقی ادامه داد: این برنامه ها در نشست شورای دبیرخانه کانون های مساجد منطقه 5 بررسی شد و در خصوص نحوه اجرای آن تبادل نظر شد.

وی، از افزایش توانمندی کانون های مساجد و تخصصی کردن آن در سطح کانون های مساجد خبر داد و گفت: با حمایت از این کانون ها، تمامی فعالیت های دبیرخانه کانون های مساجد برون سپاری می شود و تمامی همایش ها، جشنواره ها و آموزش ها به کانون های تخصصی واگذار می شود.

دبیر شورای منطقه 5 کانون های مساجد خاطرنشان کرد: برنامه های فرهنگی هنری کانون های مساجد در قالب انعقاد تفاهم نامه و بر اساس بودجه سال قبل اجرا می شود.

وی در خصوص برگزاری نشست های منطقه ای گفت: سالانه چهار نشست منطقه ای در استان ها عضو برگزار می شود و در آن جلسات برنامه های ستادعالی بررسی و نقطه نظراتی ارائه می شود.

گفتنی است، اعضای شرکت کننده درباره برنامه و طرح های استانی و ستادی در پنجمین نشست شورای منطقه 5 که به میزبانی دبیرخانه کانون های مساجد گلستان برگزار شد، پیرامون تقویت کانون ها و توسعه برنامه های فرهنگی هنری بحث، بررسی و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 1300821

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