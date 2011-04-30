60 درصد کانونهای فرهنگی مساجد در روستاها دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد فوقی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای منظقه 5 در گرگان افزود: حمایت کانون های مساجد نیز همانند توزیع قرآن و کتاب، با محوریت مساجد روستایی است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه پنجم توسعه، 10 درصد مساجد هر شهرستان دارای کانون های فرهنگی هنری مساجد می شوند که در جهت مقابله با جنگ نرم نظام سلطه نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارد.

فوقی، بزرگداشت هفته جهانی مساجد، دهه فجر، حمایت از نشریات تجربی مساجد، راه اندازی دفاتر مشاوره ای کانون های مساجد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از جمله اولویت های برنامه سال جاری در حوزه معاونت فرهنگی و هنری برشمرد و گفت: این فعالیت ها با مسئولیت کانون های مساجد انجام می شود.

وی افزود: استمرار فعالیت های پژوهشی کانون های مساجد و تشکیل و راه اندازی حلقه های علمی و پژوهشی، آموزش ائمه جماعات کانون های مساجد و مدیران مسئول به عنوان مدیریت فرهنگی مساجد در تابستان سال جاری به همراه دستاوردهای کانون ها در مشهد مقدس، دوره آموزشی زوج های جوان در قالب خانه های آسمانی و تربیت مربی عفاف و حجاب و انتخاب کانون های نمونه در سطح هر استان از برنامه های معاونت آموزش و پژوهش ستادعالی کانون های مساجد در سال جاری است.

فوقی ادامه داد: این برنامه ها در نشست شورای دبیرخانه کانون های مساجد منطقه 5 بررسی شد و در خصوص نحوه اجرای آن تبادل نظر شد.

وی، از افزایش توانمندی کانون های مساجد و تخصصی کردن آن در سطح کانون های مساجد خبر داد و گفت: با حمایت از این کانون ها، تمامی فعالیت های دبیرخانه کانون های مساجد برون سپاری می شود و تمامی همایش ها، جشنواره ها و آموزش ها به کانون های تخصصی واگذار می شود.

دبیر شورای منطقه 5 کانون های مساجد خاطرنشان کرد: برنامه های فرهنگی هنری کانون های مساجد در قالب انعقاد تفاهم نامه و بر اساس بودجه سال قبل اجرا می شود.

وی در خصوص برگزاری نشست های منطقه ای گفت: سالانه چهار نشست منطقه ای در استان ها عضو برگزار می شود و در آن جلسات برنامه های ستادعالی بررسی و نقطه نظراتی ارائه می شود.

گفتنی است، اعضای شرکت کننده درباره برنامه و طرح های استانی و ستادی در پنجمین نشست شورای منطقه 5 که به میزبانی دبیرخانه کانون های مساجد گلستان برگزار شد، پیرامون تقویت کانون ها و توسعه برنامه های فرهنگی هنری بحث، بررسی و تبادل نظر کردند.