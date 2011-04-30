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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

"هنرهای تجسمی" به شماره یازدهم رسید

"هنرهای تجسمی" به شماره یازدهم رسید

یازدهمین شماره نشریه "هنرهای تجسمی" به مدیر مسئولی محسن مومنی شریف از سوی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از مطالب خواندنی این شماره می‌توان به "رقص قلم" گفتگو با کامبیز درم‌بخش، مصاحبه با محمد علی بنی‌اسدی، نگاهی به آثار مسعود نجابتی، نگاه اجمالی بر مجسمه‌سازی در حوزه هنری و سفر به کشور جشن و لبخند؛ برزیل اشاره کرد.

در گفتگو با درم‌بخش می‌خوانیم: اگر کاریکاتوریست مطبوعاتی باشه باید به طور مدام به روز باشه. ولی کاریکاتور روز، تاریخ مصرف داره و پس از از مدتی به فراموشی سپرده می‌شه. به همین دلیل همیشه دنبال سوژه‌هایی هستم که تاریخ مصرف نداشته باشه، مثل فیلمهای چارلی چاپلین که هنوز هم پس از سالها باهاشون می‌خندیم و گریه می‌کنیم.

نگاهی به آثار آدولف بورن کاریکاتوریست و فیلمساز اهل چک از دیگر بخشهای جذاب شماره اخیر نشریه "هنرهای تجسمی" محسوب می‌شود.

عباس قاضی زاهدی، کوروش ملک‌پور، علی داودی، هامون قاپچی، سید مسعود شجاعی طباطبایی و مریم یکتا‌فر در انتشار آخرین شماره این نشریه همکاری داشته‌اند.

یادهمین شماره نشریه "هنرهای تجسمی" در 42 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1300824

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