  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

کمیته انضباطی اعلام کرد:

توبیخ و جریمه نقدی مربی استقلال/ نادر احمدی و خیرخواه احضار شدند

توبیخ و جریمه نقدی مربی استقلال/ نادر احمدی و خیرخواه احضار شدند

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مربی آلمانی تیم فوتبال استقلال را به دلیل تخلفات دیدار با راه آهن به توبیخ کتبی و جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به تخلف یورگن گده مربی تیم فوتبال استقلال در دیدار روز 25 فروردین مقابل راه آهن مبنی بر رفتار غیرمسئولانه و اعتراض های مکرر به نحوه قضاوت داور مسابقه که در نهایت منجر به اخراج وی شد، این مربی را به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین بنابراعلام کمیته انضباطی جلسه رسیدگی به تخلفات نادر احمدی و فرهاد خیرخواه از تیم پاس همدان که در دیدار مقابل راه آهن مرتکب تخلفاتی شدند، عصر امروز شنبه 10 اردیبهشت در کمیته انضباطی برگزار خواهد شد.

کمیته انضباطی تیم صنعت نفت آبادان را به دلیل تاخیر 4 دقیقه ای در ورود به زمین مسابقه در دیدار مقابل تیم استقلال تهران به پرداخت 8 میلیون تومان محکوم کرد.
کد مطلب 1300830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها