توبیخ و جریمه نقدی مربی استقلال/ نادر احمدی و خیرخواه احضار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به تخلف یورگن گده مربی تیم فوتبال استقلال در دیدار روز 25 فروردین مقابل راه آهن مبنی بر رفتار غیرمسئولانه و اعتراض های مکرر به نحوه قضاوت داور مسابقه که در نهایت منجر به اخراج وی شد، این مربی را به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.



همچنین بنابراعلام کمیته انضباطی جلسه رسیدگی به تخلفات نادر احمدی و فرهاد خیرخواه از تیم پاس همدان که در دیدار مقابل راه آهن مرتکب تخلفاتی شدند، عصر امروز شنبه 10 اردیبهشت در کمیته انضباطی برگزار خواهد شد.

کمیته انضباطی تیم صنعت نفت آبادان را به دلیل تاخیر 4 دقیقه ای در ورود به زمین مسابقه در دیدار مقابل تیم استقلال تهران به پرداخت 8 میلیون تومان محکوم کرد.