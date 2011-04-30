ترکیه خواستار حمایت آمریکا از وحدت فلسطینی ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، احمد داوود اوغلو از کشورهای غربی خواست تا زمانی که گروههای فلسطینی مسئولیت و پیامدهای اقدامات خود را بر عهده می گیرند آنها را به حاشیه نرانند.

داوود اوغلو روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: اسرائیل معمولاً درباره نبود شریکی برای گفتگوهای صلح در طرف فلسطینی شکایت می کند. اگر فلسطینی ها می توانند به اتحاد برسند، حال همه باید خوشحال باشند و نباید در برابر آن مانع ایجاد شود.

داوود اوغلو گفت که وی این پیام را در گفتگوهای تلفنی اواخر روز پنجشنبه خود به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا منتقل کرده است.

وزیر خارجه ترکیه همچنین آشتی فتح و حماس را مهمترین تحول در ماه های گذشته در خاورمیانه عنوان کرد و گفت: من به خانم کلیتون تاکید کردم که این توافق باید با قوی ترین الفاظ مورد حمایت جامعه حهانی قرار گیرد و درنگ در این باره درست نیست.