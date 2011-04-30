  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

ترکیه خواستار حمایت آمریکا از وحدت فلسطینی ها شد

ترکیه خواستار حمایت آمریکا از وحدت فلسطینی ها شد

وزیر خارجه ترکیه از آمریکا و جامعه جهانی خواست تا از توافق حاصله بین گروههای فلسطینی (حماس و فتح) حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، احمد داوود اوغلو از کشورهای غربی خواست تا زمانی که گروههای فلسطینی مسئولیت و پیامدهای اقدامات خود را بر عهده می گیرند آنها را به حاشیه نرانند.

داوود اوغلو روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: اسرائیل معمولاً درباره نبود شریکی برای گفتگوهای صلح در طرف فلسطینی شکایت می کند. اگر فلسطینی ها می توانند به اتحاد برسند، حال همه باید خوشحال باشند و نباید در برابر آن مانع ایجاد شود.

داوود اوغلو گفت که وی این پیام را در گفتگوهای تلفنی اواخر روز پنجشنبه خود به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا منتقل کرده است.

وزیر خارجه ترکیه همچنین آشتی فتح و حماس را مهمترین تحول در ماه های گذشته در خاورمیانه عنوان کرد و گفت: من به خانم کلیتون تاکید کردم که این توافق باید با قوی ترین الفاظ مورد حمایت جامعه حهانی قرار گیرد و درنگ در این باره درست نیست.

کد مطلب 1300833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها