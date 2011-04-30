حمشت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه روز خلیج فارس و جعل نام این خلیج تاریخی گفت: در اختلافات بین المللی همواره حاکمیت قانون حرف اول و آخر را می زند و سابقه نام خلیج فارس به گونه ای نیست که کسی بتواند به سادگی این نام را جعل کند.

وی با اشاره به نا آرامی های اخیر کشورهای عرب منطقه گفت: هر چند آنها در فضای انفعال به سر می برند ، ولی در همین شرایط نیز سعی می کنند از جعل نام خلیج فارس به عنوان مفری استفاده کرده و مشروعیتی کاذب از این طرح های اختلافی به دست آورند.

نماینده اسلام آباد غرب در مجلس گفت : اغلب جزایر خلیج فارس همواره در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بوده و این حاکمیت وقتی از سوی برخی حکام عرب مورد اتهام قرار می گیرد، قطعا عاملی برای دنبال کردن جدی تر حاکمیت از سوی ایران می شود.

فلاحت پیشه در رابطه با طرح مسائل اینچنینی و همچنین ادعاهایی که در رابطه با جزایر سه گانه مطرح می شود، گفت: اینها قطعا دستاویز نظام سلطه است تا از بابت اختلافات منطقه ای اهداف خود را پیش برده و نهضت های اخیر که تحت الشعاع بیداری اسلامی است ، کمرنگ کنند.

وی در رابطه با وظیفه دستگاههای متولی و دستگاه دیپلماسی ایران در قبال چنین اقداماتی گفت: همواره در طول تاریخ نسبت به نام مناطق مختلف حساسیت وجود داشته و هر کشوری به چنین کاری مبادرت کند خلاف کنوانسیون های بین المللی رفتار کرده و قابلیت پیگیری آن از سوی مجاری رسمی وجود دارد ، بر این اساس دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز موظف است در چنین مواقعی این الفاظ جعلی و اتهامات بی پایه و اساس را از طریق قانونی پیگیری کند.