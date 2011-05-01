واکنش بهزیستی به اظهارات دادستان تهران/ حکم قضایی لازم است

علیمحمد قادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کهریزک تشکیلات خیریه ای است که به صورت هیئت امنایی اداره می شود و بهزیستی بر فعالیت آن نظارت دارد.

وی با اشاره به اینکه پذیرش در مراکز به دو صورت انجام می شود، تاکید کرد: در حالت اول فرد همراه با خانواده خود مراجعه می کند که در این شرایط مرکز وی را پذیرش می کند و درحالت دوم فرد خانواده ای ندارد در اینصورت مجهول الهویه و بی خانمان است.

به گفته مدیر کل بهزیستی استان تهران، برای پذیرش فرد بی خانمان و فاقد هویت، حکم قضایی لازم است در غیر اینصورت پذیرش نمی شود.

قادری با اشاره به اینکه بهزیستی از وجود چنین فردی اطلاعی نداشته افزود: سومین بیمار رها شده که دچار آلزایمر است برای پذیرش به بهزیستی مراجعه نکرده چون در این صورت ستاد پذیرش بهزیستی وی را راهنمایی می کرد که باید از مراجع قضایی حکم داشته باشد و یا اینکه کلانتری را برای پیگیری و صدور حکم برای پذیرش وی مطلع می کرد.

مدیر کل بهزیستی استان تهران تاکید کرد: مسئولان کهریزک پس از مراجعه بیمار، باید کلانتری محل را در جریان مراجعه چنین فردی قرار می دادند و ماموران نیز با حکم وی را تحویل بهزیستی می دادند.

این درحالی است که جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این مورد عنوان کرده بود که با توجه به اینکه آسایشگاه کهریزک بیمار سوم را پذیرش نکرده در این پرونده به سراغ بهزیستی و آسایشگاه کهریزک می رویم و آنها باید در این مورد پاسخگو باشند.