به گزارش خبرگزاری مهر، بیشتر گردبادها در توفانها سرعتی کمتر از 177 کیلومتر بر ساعت دارند و وسعت آنها در حدود 76 متر است و پیش از اینکه پراکنده شده و از هم فروبپاشند، چند کیلومتری حرکت می کنند.

با این همه گردبادهای شدید می توانند به سرعتی برابر 482 کیلومتر بر ساعت دست پیدا کرده و وسعت آنها گاه به سه کیلومتر نیز خواهد رسید. برای مثال وسعت گردبادی که آلاباما را زیر و رو کرد به 1.6 کیلومتر رسید، وسعتی 20 برابر بزرگتر از وسعت یک گردباد معمولی.

از هر سه گردباد یکی به عنوان گردباد قوی دسته بندی می شوند که در حدود 30 درصد از کل مرگهای ناشی از گردبادها به این دسته تعلق دارد در حالی که 70 درصد مرگ و میر ناشی از این توفانها به گردبادهای شدید و نیرومند اختصاص دارد. با این همه تعداد گردبادهای شدید بسیار محدود بوده و تنها دو درصد از کل گردبادها را تشکیل می دهند.

سیستم گردباد مرگباری نیز وجود دارد که نمونه آن در آوریل سال 1974 رخ داد، زمانی که 148 گردباد در 13 ایالت آمریکا جان 310 انسان را گرفت.

گردبادها را می توان در هر قاره ای به جز قطب جنوب مشاهده کرد اما بیشترین میزان وقوع این پدیده طبیعی در خیابان گردبادهای آمریکا رخ می دهد.

بر اساس گزارش تلگراف، خیابان گردبادهای آمریکا محیطی میان کوهستان راکی و کوهستان "آپالاچیان" را فرا گرفته است، یعنی ایالتهای تگزاس، اوکلاهاما، کانزاس، نبراسکا، داکوتای جنوبی، و بخشهای شرقی کلرادو در معرض وقوع گردبادهای بزرگ قرار دارند.