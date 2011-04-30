هشدار آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص ترویج ادعاهای دروغین

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار جمعی از مبلغین اعزامی به مناطق محروم و طلاب، اظهار داشت: متاسفانه امروزه برخی ادعاهای دروغین در جامعه رواج یافته و عده‌ای می‌خواهند مردم را با عرفان‌های دروغین از راه اصلی خود که همان معرفت به خداوند است، دور کنند، بنابراین مبلغان وظیفه دارند مردم را هدایت و از این گمراهی نجات دهند.



وی با بیان اینکه مکتب تشیع از سرمایه‌های علمی و معرفتی غنی است تأکید کرد: ادعیه، سرمایه مهمی برای ما مسلمانان است و بهترین منابع را در این خصوص داریم که نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه بهترین عرفان است و راه درست را به ما نشان می‌دهد.



تبلیغ منحصر به زمان و مکان خاصی نیست



وی در ادامه با اشاره به جایگاه تبلیغ در نشر و گسترش معارف دین افزود: تبلیغ از جایگاه خاصی در نظام اسلامی برخوردار است؛ زیرا تبلیغ به معنای بلاغ مبین و رساندن احکام و معارف دین به توده‌ی بشریت است که شامل دورترین نقاط جهان نیز می‌شود.



مرجع تقلید شیعیان، تبلیغ در مناطق محروم و دورافتاده را کاری سخت ولی مأجور خواند و تصریح کرد: هجرت به مناطق آسیب‌پذیر و تبلیغ در چنین مناطقی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا یکی از مسائل مهمی است که در اسلام به آن پرداخته شده است و از جمله حسناتی است که در دفتر اعمال انسان نوشته می‌شود و اجر و ثواب بسیار دارد و اسباب تقرب انسان به خدا و سبب خوشنودی قلب مقدس حضرت مهدی(عج) می‌شود.



وی در ادامه افزود: براساس آیات قرآن کریم و روایات شریف ائمه معصومین(ع) هدایت مردم از جایگاه والایی در نزد خداوند برخوردار است، بنابراین مبلغان وظیفه دارند به تبلیغ معارف دینی بپردازند و با بدعت‌ها مبارزه و سنت‌ها را زنده کنند.



آیت‌الله صافی گلپایگانی با تأکید بر ضرورت تقویت علمی و معنوی مبلغین اظهار داشت: مبلغان باید همیشه آماده تبلیغ باشند؛ تبلیغ منحصر به زمان و مکان خاصی نیست و آمادگی همیشگی می‌طلبد و باید همیشه به تبلیغ دین و معارف اسلامی پرداخت و مردم را از گمراهی نجات داد. وی افزود: امروز طلاب و مبلغان باید برای کسب علم، معرفت و اخلاق تلاش فراوانی انجام دهند و آن را در سطح جامعه اجرا کنند تا جامعه‌ای سالم داشته باشیم.



دعا مغز عبادات و پرستش پروردگار است



وی با اشاره به جایگاه و اهمیت دعا تاکید کرد: دعا مغز عبادات و پرستش پروردگار است و دعاهای صحیفه سجادیه از جمله بهترین دعاهایی است که طلاب باید آن را در جامعه ترویج دهند تا مردم به چنین ادعیه‌ای روی آورند.



آیت الله صافی گلپایگانی از مبلغان خواست تا در انتخاب منابع تبلیغی خود دقت بیشتری کنند و افزود: یقین بدانید اگر شما از قرآن و سنت که همان روایات اهل بیت (ع) است به خوبی بهره بگیرید و استشهادهای خود را از این دو منبع ارزشمند بیان کنید، مردم سخن شما را خواهند پذیرفت و به آن جامه عمل خواهند پوشید.



وی تصریح کرد: آیات قرآن کریم بشرساز است و هدایت‌ها توسط آیات قرآن صورت می‌گیرد و فطرت‌های پاک همیشه این آیات الهی را می‌پذیرند.



مرجع تقلید شیعیان با قدردانی از حضور طلاب مبلغ در مناطق آسیب‌پذیر افزود: کاش من هم توفیق سفر تبلیغی داشتم و همچون شما به مناطق آسیب‌پذیر می‌رفتم و پیام دین را به مردم می‌رساندم.



وی ادامه داد: گرچه تبلیغ دین از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است؛ اما حضور در مناطق دوردست و آسیب‌پذیر نیاز به خلوص نیت دارد که خوشبختانه شما طلاب عزیز توفیق چنین سعادتی را پیدا کرده‌اید و امیدوارم در ذخیره اعمالتان ثبت و ضبط شود و به یقین اسباب نجات شما در دنیا و آخرت همین سفرهای تبلیغی است.

