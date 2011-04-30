به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر قبادی گفت: هنوز دولت هیچ تعرفه جدیدی را برای آب اعلام نکرده است تا بتوان بر اساس آن عمل کرد.

مدیرکل دفتر بهبود بهره‌وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو افزود: بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت آب باید در طول برنامه پنجم توسعه به قیمت تمام شده برسد.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو نظر کارشناسی خود را در این زمینه به دولت اعلام کرده است، گفت: در تصویب رقم و چگونگی استفاده از تعرفه ها، کارگروه تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه ها نظر نهایی را خواهند داد.

قبادی تاکید کرد: آنچه را دولت به تصویب برساند وزارت نیرو نیز آن را اجرایی خواهد کرد.

مدیرکل دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو سپس با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی در واگذاری شرکت های آب و فاضلاب به بخش خصوصی، تصریح کرد: امسال نیز چهار شرکت از شرکت های بهره بردار واگذار می شوند.

قبادی واگذاری نیروگاه برقابی سدها، تاسیسات آبی و شرکت های آب و فاضلاب را از جمله برنامه های وزارت نیرو جهت واگذاری به بخش خصوصی در سال جاری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه قانون بودجه امسال میزان و نوع واگذاری ها را تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: این واگذاری ها در حدی که بتواند فعالیت های تصدی گری شرکت های آب و آبفا را واگذار کند، خواهد بود.

قبادی ادامه داد: وجود قدرت، علاقه و فرصت خرید برای بخش خصوصی این موضوع را تسریع خواهد کرد.