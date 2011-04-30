رفع محرومیت از مناطق مورد توجه شوراها قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی حدادی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از اعضای شوراهای اسلامی شهری و روستایی بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در مجتمع فرهنگی ایثاربرگزار شد، اظهار داشت: شوراها حلقه ی اتصال مردم و مسئولان هستند که با تعامل و بهره گیری از خرد جمعی، وقت خود را وقف خدمت به مردم می کنند.

وی افزود: اهمیت شوراها تا حدی است که یک فصل و 8 اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی به شوراها اختصاص یافته است.

حدادی بیان کرد: زمانی که قانون اساسی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده اند، اهمیت آن بر همگان روشن و مبرهن است.

وی عنوان کرد: خدمت صادقانه به مردم،تلاش برای رفع محرومیت ها از مناطق و خدمات رسانی مناسب به مردم از جمله نکاتی است که شوراها باید به آن اهتمام جدی بورزند.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: این اصول جز با همدلی و همکاری اعضای شوراها بدست نمی آید.

در این آئین،شورای بخش چندار بعنوان شورای نمونه این بخش معرفی واز اعضای آن تجلیل شد.

بخش چندار، یک شورای شهر پنج نفره،20 شورای روستایی سه نفره و یک شورای روستایی پنج نفره دارد.

