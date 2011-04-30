جشنواره کاکتوسهای خانگی در ورامین برگزار می شود

محمد راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: دومین جشنواره برترین فضاهای سبز خانگی شهر ورامین ویژه کاکتوسها ی خانگی توسط حوزه های معاونت فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری، واحدهای امور گردشگری ، امور اجتماعی، واحد فضای سبز و پایگاه گیاه پزشکی، مشاوره و آموزش گل و گیاه شهرداری ورامین برگزار می شود.

وی تأکید کرد: این جشنواره به منظور فرهنگسازی و تشویق شهروندان نسبت به ایجاد، نگهداری و توسعه فضاها ی سبز خانگی و همزمان با روز جهانی گل و گیاه برگزار می شود.

این مسئول در مورد بخشهای این جشنواره افزود: بخش انتخاب کاکتوس نمونه از جهت رشد و نمو و نگهداری آن، انتخاب کاکتوس نمونه از جهت بکارگیری خلاقیت و نوآوری در پرورش آن، انتخاب کاکتوس نمونه از جهت تلفیق نگهداری آن درگلدانهای صنایع دستی محلی از جمله سفال و… و انتخاب کاکتوس نمونه از جهت نمونه نادر و کمیاب و قدمت آن، از جمله بخشهای چهار گانه این جشنواره است.

وی شرکت در این جشنواره را برای عموم شهروندان آزاد دانست و درباره شرایط شرکت کنندگان گفت: کلیه کاکتوسهای معرفی و ارائه شده باید در چهار بخش مذکور و توسط خود شهروندان قلمه و پرورش یافته باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین افزود: علاقمندان باید جهت شرکت به دبیر خانه جشنواره مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه نمونه کاکتوسهای خود در روزهای معرفی شده، اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد: زمان ثبت نام از 16تا 19خردادو زمان تحویل نمونه کاکتوسها، از 21 تا 22 خرداد و زمان اختتامیه جشنواره، اعلام نتایج و اهدای جوایز برگزیدگان در روز جهانی گل و گیاه، 25 خردادخواهد بود.

وی ادامه داد: به همه شرکت کنندگان در این جشنواره، لوح یادبود و به سه نفر از برگزیدگان آن، تندیس جشنواره و هدایای نفیس اهدا خواهد شد.

راشدی در پایان گفت: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا سه شنبه به نشانی ورامین، میدان علامه قطب الدین رازی ورامینی، مجتمع فرهنگی سردار شهید مهتدی جعفری، طبقه سوم، واحد امور اجتماعی(شماره تماس ۴۲۲۹۹۴۵ – ۰۲۹۱) و روزهای چهار شنبه و پنج شنبه به محل دبیر خانه جشنواره به نشانی ورامین، بلوار شهید باهنر، جنب پل و پارک ۱۵خرداد، پایگاه گیاه پزشکی، مشاوره و آموزش گل و گیاه شهرداری ورامین مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۵۶۹۱۹ – ۰۲۹۱تماس حاصل نمایند.