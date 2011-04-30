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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اعتکاف 3 روزه دانشجویان ایرانی درحمایت از مردم منطقه

اعتکاف 3 روزه دانشجویان ایرانی درحمایت از مردم منطقه

سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های دانشجویی و طلبگی گفت: به منظور حمایت از انقلاب مردم مسلمان منطقه ، اعتکاف سیاسی دانشجویان ایرانی به مدت سه روز در مسجد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

حسام الدین زندوی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و به منظور حمایت ازانقلاب مردم مسلمان منطقه و به امید آزادی مردم بحرین، یمن، لیبی و سایر کشورهای اسلامی از ظلم دولت های دیکتاتور، اعتکاف سیاسی دانشجویان کشورمان به مدت سه روز در مسجد دانشگاه تهران برگزار می شود.
 
وی افزود: در این برنامه که به همت شورای هماهنگی تشکل های دانشجویی و طلبگی طی روزهای 15تا 17 اردیبهشت ماه برگزار می شود، جمعی از شخصیت های کشوری با حضور در جمع دانشجویان  روزه دار، به ارائه تحلیل های خود در زمینه خیزش های مردمی منطقه می پردازند.
 
سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های دانشجویی و طلبگی تاکید کرد: دانشجویان و علاقه‌مندان به حضور در این اعتکاف سیاسی، می توانند تا سه شنبه، 13 اردیبهشت ماه به دفاتر بسیج در دانشگاه‌های تهران مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1300869

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