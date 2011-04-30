شوراها جهت رفع محرومیت مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی حدادی صبح شنبه با بیان مطلب در مراسم تجلیل از اعضای شوراهای اسلامی بخش چندار اظهار داشت: شوراها حلقه اتصال مردم و مسئولان هستند که با تعامل و بهره گیری از خرد جمعی، وقت خود را وقف خدمت به مردم می کنند.

وی افزود: اهمیت شوراها تا حدی است که یک فصل و هشت اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی به شوراها اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه شورا تجلی اراده مردم است، خاطر نشان کرد: با تاکید قانون اساسی که در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرارداد، اهمیت آن بر همگان روشن شد.

وی یادآور شد: خدمت صادقانه به مردم،تلاش برای رفع محرومیت ها از مناطق و خدمات رسانی مناسب به مردم از جمله نکاتی است که شوراها باید به آن اهتمام جدی بورزند.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: این اصول جز با همدلی و همکاری اعضای شوراها بدست نمی آید.

در این آئین،شورای بخش چندار بعنوان شورای نمونه این بخش معرفی و از اعضای آن تجلیل شد.