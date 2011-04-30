انصراف سوره مهر از چاپ کتاب عملیات دستگیری ریگی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اطلاعرسانی فعالیتهای سوره مهر در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ظهر امروز شنبه 10 اردیبهشت ماه با حضور محمد حمزهزاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر، مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری و حیدر ایمنی مدیر روابط عمومی سوره مهر در محل این انتشارات برگزار شد.
در ابتدای نشست ایمنی با اشاره به اینکه سوره مهر امسال با هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارد، گفت: از این تعداد 200 عنوان کتاب چاپ اولی هستند و گرچه یکی از رویکردهای ما فروش محصولاتمان است، ولی یکی از اهداف مهمی دیگری که دنبال میکنیم ارتباط دوسویه با مخاطب و پیدا کردن مخاطبان جدید است.
وی ادامه داد: این نشست نیز برای دستیابی به راهکارهای رسیدن به چنین هدفی تشکیل شده تا از نظرات کارشناسان رسانه بهرهمند شویم. آنچه برای ما جزو اولویتها محسوب میشود، برپایی نشستهای تخصصی در طول نمایشگاه است که از جمله آنها میتوان به "رسانههای اجتماعی و کتاب (رابطه متقابل شبکههای اجتماعی و بازار کتاب)"، "نقش و اهمیت برند در حوزه صنعت نشر (انتشارات و برند)" و "بازاریابی کتاب با تاکید بر بازاریابی الکترونیک" اشاره کرد.
مدیر روابط عمومی سوره مهر با تاکید بر اینکه امسال از شیوههای تبلیغاتی ویژهای استفاده میشود، عنوان کرد: استفاده از ابزاری چون بلوتوث، برگزاری نظرسنجیهای دیجیتال و ایجاد سامانه اطلاعرسانی پیامکی، انتشار نشریه روزانه و .. از جمله ابزارهای تبلیغی ویژهای است که مورد استفاده سوره مهر قرار می گیرد و رویکرد اصلی ما به استفاده از تبیلغات محیطی نمایشگاه نیست.
در ادامه نشست، حمزهزاده نیز در سخنانی اشاره کرد: نمایشگاه کتاب تهران که بیشتر مبتنی بر فروش است دو کارکرد دارد؛ یک اینکه فضایی برای ارتباط ناشران و فعالان عرصه نشر با یکدیگر برقرار میکند و دوم اینکه فرصت تعامل تولیدکننده و مخاطب است.
مدیر عامل سوره مهر افزود: به دلیل اینکه شبکه فروشگاهی درستی در کشور نداریم وجه دوم در نمایشگاه پررنگتر است و این نمایشگاه عملا به بازار تبدیل شده ولی ما پس از سالها به این نتیجه رسیدیم که همین شکل برپایی نمایشگاه هم بد نیست.
وی تاکید کرد: البته همین کارکرد فروش هم به دلیل محدودیت مکان و زمان و امکانات به درستی برقار نمیشود ولی برای ما به عنوان ناشری که مخاطب برایش مهم است یک ضرورت است که از چنین فرصتی برای ارتباط با علاقمندان کتاب استفاده کنیم به همین دلیل از قبل از عید گروههای برنامهریزی در تدارک حضور سوره مهر در نمیاشگاه هستند.
به گفته وی آثاری که در نمایشگاه پروفروش میشوند و استقبال مخاطب را به دنبال دارند چراع راه آینده سوره مهر هستند.
حمزهزاده درباره نشستهای تخصصی برنامه ریزی شده بیان کرد: این نشستها از لحاظ موضوعی به گونهای هستند که دیگر ناشران هم میتوانند از مباحث و نتایج آن بهرهمند شوند. همچنین در نظر داریم چند مراسم رونمایی برای کتابهای شاخص برگزار کنیم و حضور مدیران دفاتر تولیدکننده کتاب حوزه هنری نیز در ایام نمایشگاه در غرفه حضور خواهند داشت تا فرصت ارتباط دستاندرکاران نشر و رسانهها با آنها فراهم شود.
سرهنگی دیگر سخنران نشست بود که در سخنان کوتاهی پیشنهاد داد که در کنار بحثهای نمایشگاه کتاب به بحث کتابخانههای عمومی نیز پرداخته شود چراکه در حال حاضر فقیرترین مراکز در شهرستانها، کتابخانههای عمومی هستند که تقویت آنها به تقویت زیرساختهای مطالعه و فرهنگ منجر میشود.
در ادامه مراسم حمزهزاده در پاسخ خبرنگار مهر مبنی بر سرنوشت کتاب "در چنگال عقاب" که به عملیات دستگیری عبدالمالک ریگی میپردازد و همچنین نسخهای از "مردگان باغ سبز" بایرامی پس از حاشیههای ایجاد شده اینگونه گفت: درباره کتاب اول، به دلیل حساسیت موضوع و انتظارات و ملاحظاتی که درباره آن وجود داشت ما از چاپ آن انصراف دادیم و خوشحالیم که ناشر دیگری آن را چاپ میکند و اگر لازم باشد در عرضه آن همکاری خواهیم کرد. "مردگان باغ سبز" هم با مقدمهای به قلم نویسنده اثر که به رفع برخی سوءتفاهمها پرداخته است، در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد.
مدیر عامل سوره مهر همچنین در پاسخ مهر درباره چگونگی استفاده بهینه از ظرفیتهای بینالمللی نمایشگاه کتاب بیان کرد: ما با همکاری دفتر ترجمه حوزه هنری بیش از 11 عنوان کتاب را به زبانهای دیگر ترجمه کردهایم که در نمایشگاه کتاب از فرصت حضور نمایندگان ناشران خارجی بهره برده و این آثار را بدانها معرفی خواهیم کرد که اگر به قراردادهایی رسیدیم درباره آنها اطلاع رسانی خواهد شد.
سرهنگی نیز در جواب به سوالی مبنی بر آثار تاریخ شفاهی عنوان کرد: خیلی در این زمینه دستمان پر نیست ولی دستمان خالی هم نیست. همانطور که میدانید فرآیند پدیدآوردن آثار تاریخ شفاهی جراینی زمانبر است. البته ممکن است 3 عنوان کتاب با محورهایی چون خاطرات روزانه یک اسیر 16 ساله ایرانی از اردوگاههای عراق و جوان روستایی از تبریز درباره دفاع مقدس و خاطرات یک خلبان به نمایشگاه برسد.
جایگاه ادبیات کودک و نوجوان در بین آثار سوره مهر از دیگر محورهایی بود که حمزهزاده درباره آن سخن گفت. وی با اشاره به اینکه در 2 سال گذشته فعالیت این بخش جدیتر شده است توضیح داد: در این فاصله زمانی 100 عنوان کتاب منتشر کرده ایم که در بین آنها آثار نوجوان بارزتر است. این آثار رقمی بالغ بر 10درصد کتابهای امسالمان در نمایشگاه را به خود اختصاص داده که باید بیشتر شود.
به گفته وی از این تعداد 25 عنوان چاپ اولی هستند که البته برخی از آنها آثاری هستند که پس از 15 تا 20 سال تجدیدچاپ میشوند به همین دلیل به نوعی چاپ اولی محسوب خواهند شد.
توجه به کتابهای پژوهشی هنری به ویژه در بخش موسیقی و سینما، برنامههای دفتر بیداری اسلامی حوزه هنری، برپایی نمایشگاهها و برنامههای رونمایی کتاب در شهرستان ها از دیگر مباحثی بود که حمزهزاده بدانها اشاره کرد.
وی در پایان درباره مجمع ناشران انقلاب توضیح داد: یک غرفه از نمایشگاه کتاب به این مجمع اختصاص یافته که ثبت نام از اعضای جدید، دید و بازدید با ناشران و اهالی نشر، اطلاعرسانی و برپایی نشستهای تخصصی از جمله برنامههای این مجمع در نمایشگاه است.
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