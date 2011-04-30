مسئولان کار دشمن شاد کن نکنند/ بی تحرکی جهان اسلام عجیب است

به گزارش خبرنگار مهر در قم آیت الله سید هاشمی حسینی بوشهری در خطبه های این هفته نماز جمعه قم با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران متمایز از همه انقلاب ها در جهان است، خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی الگوی جدیدی است که به جهان عرضه شده و آن مبتنی بودن انقلاب بر دکترین ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: هر کس با این ویژگی انقلاب آشناست و پایبند به آن است احساس نگرانی نمی کند و از سوی دیگر هر کسی که این مسئله را مورد دقت قرار ندهد قبل از هر کس برای خود او مشکل ساز خواهد بود.

وحدت ملی از برکت ولایت فقیه است

عضو جامعه مدرسین گفت: وحدت ملی، حفظ ارزش های انقلاب، حرمت مقدسات دینی، پیشرفت و ارتقاء و ایستادگی در برابر دشمنان به برکت هدایت های رهبری و ولایت فقیه است.

امام جمعه قم خاطر نشان کرد: محوریت کار مسئولان ما در چارچوب احکام مترقی اسلام و حفظ روحیه دینی و ایمانی مردم از آثار بارز انقلاب اسلامی ایران است.

حسینی بوشهری با اشاره به تلاش های دشمنان برای ایجاد شکاف بین مسئولان و مردم اظهار داشت: دشمنان در ابتدای انقلاب اسلامی و بعد از آن تلاش کردند عمود خیمه نظام را از کارآیی بیندازند اما موفق نشدند و هیچ وقت موفق نخواهند شد.

حاکمیت کشور ما با محوریت ولایت فقیه قابل قبول است

وی تاکید کرد: قانون اساسی ما حاکمیت دوگانه را نمی پذیرد بلکه حاکمیت یگانه و با محوریت ولایت فقیه قابل قبول است.

امام جمعه قم بر لزوم هوشمندی مسئولان و مردم در برابر توطئه های دشمنان تاکید و یادآور شد: دشمن با کار تبلیغاتی سنگین به دنبال رخنه کردن در صفوف مسئولان و مردم ماست.

وی خطاب به دشمنان گفت: برای همیشه شما را رسوا و نا امید خواهیم کرد و نمی گذاریم مسائل کشور طبق دلخواه شما پیش برود.

وی با بیان اینکه همه باید مواظب باشند که کار دشمن شاد کن انجام ندهیم تصریح کرد: برای مردم ما تبعیت از رهبری یک کار اصولی است و باید کاری کنیم که نیرنگ ها و توطئه هایی که دشمن می خواهد از آنها بهره برداری کند از بین برود.

آثار ترس بر چهره آل سعود نمایان است

آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیلی از وقایع جهان اسلام در شرایط کنونی پرداخت و با اشاره به انقلاب مردم یمن اظهار داشت: متاسفانه در چند روز اخیر شاهد کشته شدن و زخمی شدن تعداد بیشتری از مردم یمن هستیم و عده ای برای آینده این کشور در پشت پرده نقشه می کشند ولی مردم یمن راه خودشان را پیدا کرده اند و در برابر هر طرحی که از دیگران می بینند با هوشیاری برخورد می کنند.

امام جمعه قم ادامه داد: حضور مردم یمن در عرصه انقلاب جدی است و وجود چنین مردمی عرصه را هر چه بیشتر بر حکام دیکتاتور تنگ می کند اما در لیبی اگر ابرقدرت ها دخالت نکنند انقلابیون پیروز می شوند.

حسینی بوشهری به جنایات گسترده رژیم آل سعود و آل خلیفه در بحرین اشاره کرد و گفت: اینها دست به جنایاتی زدند که کمتر سابقه دارد.

وی ادامه داد: آنان زنان را به زندان می برند، نیمه شب وارد خانه های مردم می شوند، مساجد و حسینیه ها را یکی پس از دیگری ویران می کنند و از همه بالاتر قرآنها را می سوزانند.

دولتهای منطقه دست از سر مردم بحرین بردارند

وی خطاب به حکام منطقه گفت: ما خیرخواهانه به دولت های منطقه نصیحت می کنیم که دست از سر مردم بحرین بردارند. آیا شما تاریخ را نخواهنده اید که عبرتی برای شما باشد؟ آیا ظلم و سرکوب و شکنجه می تواند برای مدت طولانی حکومت شما را دوام بخشد؟

سکوت و بی تحرکی جهان اسلام عجیب است

حسینی بوشهری تاکید کرد: متاسفانه در جهان اسلام بی تحرکی عجیبی حاکم است و از همه بدتر علمای جهان اسلام این جنایات را محکوم نمی کنند و من به آنها می گویم که فردای قیامت چه جوابی می خواهید به رسول الله بدهید؟

امام جمعه قم خطاب به مردم بحرین تصریح کرد: آل سعود آمده بودند شما را بترسانند ولی این روزها آثار ترس کم کم بر چهره آنان نمایان است و شما بر اساس اعتقادات دینی مبارزه می کنید و انشاءالله هر چه زودتر با امدادهای غیبی به پیروزی می رسید.

معلم انسانها را بسوی کمال هدایت می کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن 12اردیبهشت سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلم به تشریح جایگاه معلم پرداخت و اظهار داشت: معلم با تعلیم و نشر علم انسانها را به سوی کمال هدایت می کند و پیامبر بزرگترین معلم تاریخ است.

وی ادامه داد: استاد مطهری نیز دارای ویژگی های ارزشمندی است که اخلاص، کار برای خدا، انس با قرآن، پایبندی به مکتب و ... از ویژگی های برجسته این معلم بزرگوار بود و او دیده بان بیدار برای مکتب بود و از هر جا که دشمن حمله می کرد او پاسخ می داد.