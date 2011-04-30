به گزارش خبرنگار مهر، پس از تشکیل استان البرز و استقرار ادارات کل در آن لزوم تشکیل سپاه استان البرز بر تشکیلات سپاه در شهرستان کرج محرز شد.

به همین منظور مسئولان سپاه با استفاده از توانمندیهای استان برای تشکیل برنامه ریزی کردند و سپاه امام حسن مجتبی(ع) با تاسی به نام مقدس امام دوم شیعیان نام سپاه استان البرز، آغاز به کار کرد.

در مراسمی که ظهر امروز با حضور جانشین فرمانده سپاه پاسداران کشور برگزار شد، سردار "بهرام حسینی مطلق" به عنوان فرمانده سپاه سیدالشهدا به مرکزیت شهرری و سردار "حمزه میرتقی" به عنوان جانشین فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) معرفی شدند.