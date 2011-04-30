به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "منصور العیسوی" گفت: ما به دادستانی مصر درباره آماده نبودن زندان طره برای میزبانی حسنی مبارک هشدار داده ایم.

وی افزود: دکتر "السباعی احمد" رئیس گروه پزشکی از بیمارستان زندان طره بازدید کرده و گزارش خود را به دادستانی ارائه داده است و مجددا بازدیدی خواهد داشت تا پس از نصب دستگاههای جدید درباره میزان آمادگی برای پذیرش مبارک گزارش ارائه دهد.

وی تصریح کرد: به زودی شرایط امنیتی به اوضاع سابق باز خواهد گشت. اوضاع کنونی دشوار است اما به مراتب از روزهای اولیه پس از پیروزی انقلاب بهتر است.

العیسوی بیان کرد: نبود نیروهای امنیتی به قانون شکنان فرصت خودنمایی داده بود.32 هزار زندانی از زندانها فرار کرده اند و نه هزار قطعه سلاح به غارت رفته است.درشرایط کنونی هشت هزار زندانی هنوز در حال فرار هستند و شش هزار قطعه سلاح بازگردانده نشده است اما به دنبال بهبود شرایط امنیتی هستیم.

وی ضمن درخواست از مردم مصر برای گشودن صحفه جدیدی از روابط با پلیس افزود: دستگاههای امنیتی به طور گسترده روزهای آتی فعالیت خود را از سر می گیرد و در بنادر، فرودگاه ها و گذرگاهها و اماکن گردشگری حضوری پر رنگ خواهد داشت.

شایان ذکر است که انقلاب مصر امکان فرار را به برخی زندانیان در بند رژیم حسنی مبارک را داد.پس از25 ژانویه نبود نیروی نظامی قابل ذکر به اخلال گران فرصت خودنمایی در خیابانها و دیگر اماکن را داده بود.