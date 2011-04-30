حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین جزئیات پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان گفت: بخشی از جوایز صادراتی به صورت نقدی در آخرین روزهای سال 89 به صادرکنندگان پرداخت شد و بر این اساس در مجموع، 80 میلیارد تومان به صورت نقد و بابت معوقات جوایز صادراتی سال 88 و بخشی از معوقات سال 89 به صادرکنندگان پرداخت شد.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت 400 میلیارد تومان معوقات جوایز صادراتی به صورت سهام، افزود: مراحل انجام کار اختصاص این رقم در حوزه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال انجام است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است سهام چه مجموعه‌ای در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این موضوع باید با سازمان خصوصی‌سازی مورد مذاکره قرار گیرد، اما بر اساس تصمیمات موجود، بنا بر این است که مناسب‌ترین گزینه‌ها انتخاب شود تا این سهام، به عنوان یک پشتیبانی مالی خوب برای حمایت از صادرکنندگان باشد.

صافدل خاطرنشان کرد: در سال هدفمند کردن یارانه‌ها، یکی از سیاستهای خیلی جدی دولت، نظم و انضباط مالی است و بر این اساس، دولت هرگونه تزریق نقدینگی را رصد می‌کند و به دنبال راهکارهایی است که ضمن اینکه برخی از این مشوق‌ها را پرداخت کند، به سایر حوزه‌های اقتصادی نیز به گونه‌ای توجه و نگاه توسعه‌ای داشته باشد.

وی اظهار داشت: در این راستا به دنبال این هستیم که گزینه‌هایی مثل سهام بانکها و برخی از سهامی که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند را بتوان انتخاب کرد، آنچه مورد توقع و انتظار بخش خصوصی و ذی‌ نفعان جوایز صادراتی است، تامین شود.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: در حال مذاکره با سازمان خصوصی‌سازی برای نهایی کردن مذاکرات در مورد نوع سهام و قیمت پایه آن هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که در سال 90 نیز، دستور کار باز پرداخت به روز هست با توجه به کمبود منابع یا خیر، گفت: باید چارچوب ضوابط بودجه سال 90 را دریافت کرده و خود را با آئین‌نامه اجرایی بودجه 90 تطبیق دهیم.