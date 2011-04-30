به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، حسین گنجی اظهار داشت: این آزمون با حضور بیش از 800 قرآن‌آموز در بخش‌های حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم روز جمعه نهم اردیبهشت در شهرهای شهرکرد، بروجن، فارسان و فرخشهر برگزار شد.

وی ارزیابی از کلاسهای آموزشی را هدف از این برگزاری این آزمون عنوان کرد و افزود: این آزمون در قسمت حفظ در سه بخش پنج جزء، 10 جزء و 20 جزء از قرآن کریم برگزار شد.

گنجی تصریح کرد: به افرادی که موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی شوند از طرف مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور گواهی‌نامه پایان دوره اعطاء می‌شود.