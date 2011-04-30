نحوه شرکت تهرانیها در گروه علمی روباتیک خوارزمی اعلام شد

گوهر پیرایش در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران اظهارداشت: در سیزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی دو گروه علمی روباتیک و نانو تکنولوژی به گروههای 14 گانه قبلی اضافه شد.

وی افزود: در سیزدهمین دوره این جشنواره، 16 گروه علمی وجود دارد و دانش آموزان می توانند در گروه علمی روباتیک خوارزمی نیز شرکت نمایند.

این مسئول تأکید کرد: شرکت کنند گان در گروه علمی روباتیک باید همانند سایر رشته ها با تکمیل فرم ثبت نام و ارائه گزارش علمی طرح خود، در مهلت مقرر در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی شرکت نمایند. وی ادامه داد: این دسته از شرکت کنندگان، باید در قسمت عنوان طرح، نام تیم(طرح) و پس از ذکر نام تیم (طرح)، در داخل پرانتز، نام لیگ را قید نمایند.

پیرایش افزود: در قسمت زمینه علمی، عنوان روباتیک قید گردد و چنانچه طرح دارای زمینه های دیگری غیر از روباتیک باشد، در ردیفهای شماره 2، 3 و... زمینه علمی نوشته شود.

وی خاطرنشان کرد: لیگهای گروه علمی روباتیک، همانند سال قبل، سه لیگ شبیه سازی (دوبعدی، سه بعدی، امداد و نجات) و چهار لیگ روباتهای واقعی(مین یاب، امدادگر، فوتبالیستهای یک به یک و فوتبالیستهای دو به دو) است.

این مسئول ادامه داد: چنانچه دانش آموزان در لیگهای دیگری بخواهند ثبت نام نمایند، در صورتی که لیگ مورد نظر در بخش دانشجویی و آزاد باشد، می توانند در آن بخش ثبت نام کنند.

وی گفت: دانش آموزان و دانشجویان دوره های کاردانی آموزش و پرورش می توانند نظرات و پیشنهادات خود را درباره ایجاد لیگهای دیگر، با ذکر تیم، واحد آموزشی، شهرستان، منطقه و استان خود و ذکر شماره تماس، از طریق قسمت نظرات و پیشنهادات سایت جشنواره، به دبیرخانه ستاد جشنواره جوان خوارزمی اعلام نمایند تا برنامه ریزی لازم برای سال جاری یا سالهای آتی، صورت پذیرد.

پیرایش افزود: نحوه شرکت در مسابقات و قوانین لیگهای مربوطه متعاقبا اعلام می شود و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت جشنواره جوان خوارزمی به نشانی www.kharazmi.medu.irمراجعه کنند.