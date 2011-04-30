ادامه تحصیل مشمولان در خارج تنها در مقاطع بالاتر از لیسانس میسر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدحمید صدرالسادات گفت: سال گذشته، یک میلیون و 500 هزار ثبت درخواست در سامانه سازمان از سوی مشمولان برای ما ارسال شد که از بین آنان افرادی که از شرایط اعزام برخوردارند معرفی و اعزام می‌شوند و تعدادی نیز درخواست معافیت دارند که وظیفه این سازمان رسیدگی به تمامی این درخواست‌ها است.

وی با تاکید بر تامین نیروهای مورد نیاز نیروهای مسلح از بین افرادی که شرایط لازم را دارند به عنوان یکی از وظایف اصلی سازمان، افزود: یکی دیگر از وظایف سازمان وظیفه عمومی، افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش زمان رسیدگی به مراجعان است که خوشبختانه با تلاش کارکنان این مهم تحقق یافته است به طوری که میانگین زمان رسیدگی به درخواست مشمولان از 4ماه در سال 88 به 3 ماه در سال 89، کاهش یافت.

صدرالسادات درمورد صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور از طریق سیستم جامع مکانیزه گفت: براساس قانون تنها مشمولان در مقطع کارشناسی ارشد به بالا می‌توانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشورعزیمت کنند و این افراد باید حتما در داخل کشور، مقطع لیسانس را گذرانده باشند اما افرادی که به دلیل شغل پدرشان، در خارج از کشور هستند می‌توانند در مقطع دیپلم براساس ضوابط در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند.

وی افزود: افراد دسته اول برای ادامه تحصیل در مقاطع عالی، درصورتی‌ که مشمول باشند، باید ابتدا درخواست پذیرش از دانشگاه را اخذ کرده و به وزارت علوم اعلام کنند تا این وزارت خانه پس از بررسی‌های لازم و تایید دانشگاه مورد نظر، درخواست مشمول را پذیرفته و او را به سازمان وظیفه عمومی معرفی می‌کند که این سازمان نیز در صورتی‌ که مشمول غایب نباشد، معافیت تحصیلی را برای مدت زمان مقرر صادر می‌کند.

وی درباره مدت زمان صدور کارت پایان خدمت نیز خاطرنشان کرد: اگر مدارک مورد نیاز سربازان به موقع و به صورت کامل از سوی یگان خدمتی، به سازمان ارسال شود، ظرف کمتر از 15 روز، کارت پایان خدمت صادر می‌شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا یادآور شد: در صورتی که یگانی که سرباز در آن خدمت می‌کند، مدارک فرد را به طور کامل و به موقع ارسال کرده باشد اما سرباز در مدت زمان فوق، موفق به دریافت کارت نشده باشد می‌تواند، به یگان مربوطه شکایت خود را مطرح کند.

صدرالسادات در مورد تصویب قانون جدید وظیفه عمومی نیز گفت: در سال گذشته، پیگیری برای تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی انجام شد اما به دلیل عدم تامین بار مالی به نتیجه نرسید که امیدواریم با ادامه پیگیری‌ها، این قانون نیز به تصویب رسیده و اجرایی شود.

وی یادآور شد: یکی از موارد این قانون، افزایش حقوق سربازان است.