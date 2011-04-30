به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی نوشت: جنگ در لیبی همچنان شدت می یابد. قذافی هم تسلیم نمی شود. ناتو نیز از هم گسیخته است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه گذر زمان در جنگ لیبی نه به نفع قذافی بلکه به ضرر وی تمام می شود نوشت: با این وجود ناتو ومتحدانش به اندازه کافی تحمل برای ادامه این جنگ را ندارند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: غرب در ائتلاف های متفاوت و زیر پرچمهای مختلفی در دهه های اخیر چهار جنگ را به راه انداخته است. یکی جنگ بوسنی در سال1995، جنگ کوزوو در سال1999 و جنگ افغانستان در سال 2001 و دیگری جنگ عراق در سال2003 .

هر کدام از این جنگ ها در اندازه های متفاوت با انگیزه های بشر دوستانه توجیه می شد. نتیجه این شد که هیچ دیکتاتوری در سالهای اخیر با ابزاری قدرتمندتر از دموکراسی سرکوب نمی شود و هیچ گروهی به اندازه غرب در پوشش و نقاب بشردوستی و صلح طلبی تا این حد در دنیا خشونت انجام نداده است.

در ادامه آمده است: بر اساس ارزیابی ها چهار جنگی که غرب در دنیا به راه انداخت بین 100هزار تا 300 هزار تلفات و چهار تریلون دلار هزینه در بر داشته است. حدود یک میلیون سرباز از 60 کشور مختلف در این جنگ ها شرکت داشته اند. آمریکا به واسطه هزینه های سرسام آور این جنگ ها به حاشیه ورشکستگی دچار شد.

در ادامه آمده است: حالا انقلاب های عربی آغاز شده است. شورشها علیه دیکتاتور قذافی شکل گرفت. خشونت ها بالا گرفته و جامعه جهانی وارد کار شد. عملیات نظامی در لیبی با قطعنامه 1973 شورای امنیت پوشش داده شد و از آن زمان ما یک قطعه نمایشی قدیمی را بار دیگر تجربه می کنیم. جنگ لیبی نیز مانند همه جنگهای دیگری که غرب به راه انداخت به سادگی شروع شد و پایان دادن به آن بسیار دشوار شده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: غرب دیگر ابزار و اراده و منطق اخلاقی برای به راه انداختن جنگ دیگری را ندارد. بله ما در این مورد(جنگ لیبی) استراتژی خاصی را دنبال نمی کنیم. جنگ های سابق نیز در حقیقت مشروعیت اخلاقی غرب را زیر سوال برد.

نویسنده در ادامه تاکید کرد که جنگ افغانستان بعد از ده سال و دادن تلفات بی شمار اعتبار اخلاقی غرب را زیر سوال برد. جنگ عراق نیز نیز هیچ گاه یک دلیل اخلاقی نداشت و یک جنگ خشونت طلبانه بود.

در پایان این مطلب آمده است: عربها نه علیه غرب و نه در دفاع از غرب شورش کرده اند بلکه آنها یک حکومت بدون در نظر گرفتن غرب را می خواهند. ما هم باید در این راه به آنها کمک کنیم و در امور داخلی آنها مداخله نکنیم.