به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا، تردد وسایل نقلیه در محور چالوس- کرج در استان مازندران حد فاصل کیلومتر 50 الی 70 از روز یکشنبه مورخه 11/2/90 به مدت دو ماه هر هفته از روز یکشنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل (یکشنبه تا سه‌شنبه بین ساعت 8 صبح الی 17 و روزهای چهارشنبه بین ساعت 8 صبح الی 13) به علت انجام عملیات روکش آسفالت همزمان با عبور ترافیک به صورت نوبتی انجام خواهد گرفت.

بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا، تونل منج واقع در محور شهرکرد - ایذه در استان چهارمحال و بختیاری از ساعت 7 الی 18 از روز دوشنبه مورخه 21/2/90 به مدت ده روز به علت انجام عملیات اصلاح سیستم روشنایی تونل منج مسدود می‌شود و در زمان انسداد تردد وسایل نقلیه از کنار گذر تونل انجام خواهد گرفت.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 (10 خط) به طور شبانه‌روزی پاسخ گوی وضعیت راه‌های کشور ( جوی وترافیکی) یا امدادرسانی احتمالی به همه هموطنان عزیز است.