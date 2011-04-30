به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بندرعباس میهمانان نخستین جشنواره بین‌المللی فرهنگی- هنری خلیج فارس صبح امروز با حضور در جزیره هرمز در حرکتی نمادین پرچم جمهوری اسلامی ایران را به نشانه رفع اشغالگری در قلعه پرتغالی‌های جزیره هرمز به اهتزاز درآوردند.

این برنامه ساعتی پیش با حضور استاندار، مدیرکل ارشاد، فرماندار و بخشدار جزیره هرمز و جمعی از مسئولان استانی در قلعه پرتغالی‌‌های این جزیره برگزار شد.

همچنین در این مراسم حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه " مسئله خلیج فارس برای ما فقط مسئله‌ای ملی نیست بلکه سیاسی و اعتقادی هم هست" گفت: امروز تاثیر ایران اسلامی به برکت حکومت اسلامی در دنیا عیان شده است و امروز دیگر هویت ما با خلیج فارس گره خورده است.

وی با اشاره به حماسه‌های رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس، تاکید کرد: ما نه زور می‌گوییم و نه تاب شنیدن سخت زور و ظالمانه را داریم. خلیج فارس همیشه خلیج فارس بوده و قابل مصادره هم نیست.

امام جمعه هرمز همچنین با اشاره به مقاومت تاریخی مردم این شهر در برابر اشغالگران پرتغالی، تاکید کرد: استکبارگرانی همچون آمریکا و انگلیس همیشه در طول تاریخ به دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان بوده‌اند که خوشبختانه با درایت رهبر انقلاب همه نقشه‌ها نقش بر آب شده است.

در این مراسم همچنین جمعی از شاعران و ترانه سرایان با موضوع خلیج فارس به شعرخوانی پرداختند.

بازدید میهمانان جشنواره فرهنگی- هنری خلیج فارس از نمایشگاه صنایع دستی و نقاشی و تقدیر از سه دانش‌آموز برتر مدرسه دخترانه بشارت که فعالیت‌هایی در زمینه شناساندن خلیج فارس به هم نسلان خود داشته‌اند که در قلعه پرتغالی‌ها برگزار شد، از دیگر برنامه‌های صبح امروز جشنواره بود.

همچنین در بخش دیگری از این مراسم فیروز مجتهدزاده پژوهشگر در حوزه خلیج فارس با اشاره به نام های قدیمی خلیج فارس در تاریخ، گفت: یونانی‌ها از این خلیج به عنوان "سینوس پرسیکوس" یاد کرده‌اند. در دیگر تمدن های قدیم هم اسامی مانند "البحر الفارسی" و "پارسا رایا" برای خلیج فارس آمده است. اینها همگی ثابت می‌ کند که هیچ سخنی از خلیج ع.ر.ب.ی نرفته‌ است.

وی همچنین بر ضرورت وحدت رویه در پژوهش های مربوط به خلیج فارس تاکید کرد.

در بخش دیگری از مراسم صبح امروز از بزرگترین نقشه خاکی خلیج فارس رونمایی شد. این نقشه که در ابعاد 25 در 25 متر در جزیره هرمز ایجاد شده است با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی استان هرمزگان طی مراسمی در این جزیره رونمایی شد.

نقشه خاکی خلیج فارس حاصل تلاش مستمر و یک هفته‌ای گروهی 25 نفره از هنرمندان هرمزگانی است که به شکلی جالب در ابعاد 25 متر در 25 متر تهیه شده است. این نقشه در یکی از سواحل جزیره هرمز موسوم به "گلکنی" ساخته شده است.

در این مراسم همچنین سرود ملی خلیج فارس توسط گروهی از هنرمندان اجرا شد.

قرار است ساعت 17 امروز بزرگترین زنجیره انسانی در سواحل خلیج فارس و در پارک غدیر با حضور میهمانان نخستین جشنواره بین‌المللی خلیج فارس و جمعی از مردم بندرعباس برگزار شود.

مراسم اختتامیه جشنواره هم ساعت 19:30 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار شهید آوینی برگزار خواهد شد.