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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

در نشست امروز/

بودجه 60 میلیارد ریالی فدراسیون والیبال تصویب شد

بودجه 60 میلیارد ریالی فدراسیون والیبال تصویب شد

رئیس سازمان تربیت بدنی در نشست صبح روز شنبه ضمن موافقت با برنامه‎های فدراسیون والیبال در سال جاری با بودجه 60 میلیارد تومانی این فدراسیون برای اجرای این برنامه‎ها موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه در حضور محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال عملکرد سال گذشته این فدراسیون در نشست ویژه با علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی و معاونان وی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد برنامه‌های سال جاری فدراسیون والیبال نیز بررسی و تائید و با بودجه 60 میلیارد ریالی برای اجرای این برنامه‎ها موافقت شد. مسابقات قهرمانی مردان آسیا - 24 شهریورماه تا 7 مهرماه - از مهمترین رویداد سال جاری فدراسیون والیبال است. این مسابقات در تهران برگزار می‎شود.

کد مطلب 1300940

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