بودجه 60 میلیارد ریالی فدراسیون والیبال تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه در حضور محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال عملکرد سال گذشته این فدراسیون در نشست ویژه با علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی و معاونان وی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد برنامه‌های سال جاری فدراسیون والیبال نیز بررسی و تائید و با بودجه 60 میلیارد ریالی برای اجرای این برنامه‎ها موافقت شد. مسابقات قهرمانی مردان آسیا - 24 شهریورماه تا 7 مهرماه - از مهمترین رویداد سال جاری فدراسیون والیبال است. این مسابقات در تهران برگزار می‎شود.