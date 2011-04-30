علی محمودیه در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: در سال 89 بسیاری از اماکن قدیمی ورزشی اصفهان بهسازی و بازسازی شده و در هفته‌ها و ماه‌های آینده برای استفاده مجدد مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد بنابراین تلاش می‌کنیم که پروژه‌های نیمه تمام ورزشی استان را در ماه‌های آینده بازسازی کنیم.

وی پیرامون برنامه‌های این اداره برای سال 90 اظهار داشت: اصلی ترین اولویت ما برای سال آینده تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام این اداره به شمار می‌رود زیرا در حال حاضر بیش از 250 پروژه نیمه تمام ورزشی در سراسر استان وجود دارد که نیاز به تکمیل آنها در حال حاضر بیش از هر چیزی احساس می‌شود.

محمودیه با بیان اینکه بهسازی اماکن ورزشی استان در سال 89 به خوبی پیش رفت، تصریح کرد: در این سال بسیاری از اماکن قدیمی ورزشی اصفهان بهسازی و بازسازی شده و در هفته‌ها و ماه‌های آینده برای استفاده مجدد مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

رئیس اداره فنی مهندسی اداره‌کل تربیت بدنی استان اصفهان ادامه داد: در صورت تامین اعتبار پروژه‌های بسیاری برای تکمیل و آماده‌سازی در سال 90 در دستور کار ما قرار دارد و در سال 90 آغاز می‌شوند.