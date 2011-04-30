عبدالرضا آرمانده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این خصوص اظهار داشت: این واحد به مناسبت سال جهاد اقتصادی سرود "جهاد یاران" را با استفاده از هنرمندان استان در دست تولید دارد.

وی افزود: این اثر به زبان کردی با صدای اکبر آرمانده تهیه می شود و شعر این اثر نیز از امین شیرزادی و آهنگسازی و تنظیم آن با یونس جباریان است.

مسئول واحد سرود و موسیقی صدا و سیما مرکز کرمانشاه خاطرنشان کرد: این واحد موسیقی در تلاش است تا با استفاده از هنرمندان توانمند استان نسبت به تولید آثار فاخر موسیقی اقدام کند.