شورای اسلامی شهرکرد به جایگاهی مطلوب رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، شهردار شهرکرد در آیین تجلیل از اعضای شورای اسلامی شهر شهرکرد با اشاره به حضور پررنگ اعضای شورا در تمامی جلسات استانی اظهار داشت: شورا را به جایگاهی مطلوب و تأثیرگذار رسانده و به تبع آن شهرداری نیز به سطحی قابل قبول رسیده است.

اردشیرنوریان با بیان اینکه با توجه به بحث کاهش تصدی‏گری دولت هیچ نهادی بهتر از شورا نمی‏تواند عهده‏دار امور مربوطه شود، بیان داشت: ارائه خدمات فکری و مشورتی و اجرایی به مسولان استانی و شهری را از مهمترین وظایف اعضای شوراهای اسلامی است.

وی خاطرنشان‏کرد: شوراهای اسلامی باید با حرکتی قدرتمند آمادگی این پذیرش را داشته و قوای مجریه و مقننه نیز باید این نهاد مردمی را باور کنند.

در پایان این آئین با اهدای لوح تقدیر از خدمات اعضای شورای اسلامی شهرکرد تقدیر به عمل آمد.

آیین تجلیل از اعضای شورای اسلامی شهر شهرکرد با حضور کارکنان شهرداری و مردم در شهرکرد برگزار شد.