570 کیلومتر از راههای مازندران تعریض می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد ظهر شنبه در حاشیه بازدید از محور بهشهر در جمع خبرنگاران افزود: محورهای ارتباطی مازندران به لحاظ شرایط ویژه گردشگری، قرارگیری در مسیر کریدور شرق به غرب و حجم بالای تردد جزء محورهای مهم و حیاتی در سطح کشور است.

وی خاطر نشان کرد: ارتقای و افزایش ضریب ایمنی این محورها باید به عنوان عاملی مهم در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل راه و ترابری مازندران، به نقش راه به عنوان عامل مهمی در جهت توسعه همه جانبه استان اشاره و تصریح کرد: با توجه به وجود منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و جابجایی و ترانزیت کالا در استان به سراسر کشور، ضروری است راههای منتهی به این بندر از لحاظ ایمنی و تردد از شرایطی مناسب برخوردار باشند.

اسد افزود: در راستای تسهیل در امر تردد و جابجایی آسان و ایمن کالاها از این بندر، عملیات تعریض محور بهشهربه بندر امیرآباد به طول پنج کیلومتر در قطعه اول از سال گذشته در دست اجرا است.

مدیر کل راه و ترابری مازندران افزود: با توجه به اینکه راه ورودی بندر امیرآباد، به دلیل تردد و وجود ماشین های سنگین و نیمه سنگین حمل بار متناسب شرایط موجود نبوده لذا تعریض این محور در قطعه دوم از سه راهی زاغمرز تا ورودی بندر به طول سه کیلومتر و با تأمین اعتباری به میزان هشت هزار و 300 میلیون ریال در باند شرقی آغاز شد.

اسد گفت:‌ با در نظر گرفتن شرایط مناسب جهت انجام عملیات پیش بینی می شود، تعریض این قطعه تا پایان شش ماهه دوم سال جاری صورت گیرد.