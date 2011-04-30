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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

اسد اعلام کرد:

570 کیلومتر از راههای مازندران تعریض می شود

570 کیلومتر از راههای مازندران تعریض می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران گفت: وزارت راه و ترابری امسال عملیات تعریض و چهار خطه کردن 570 کیلومتر از راههای مازندران را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد ظهر شنبه در حاشیه بازدید از محور بهشهر در جمع خبرنگاران افزود: محورهای ارتباطی مازندران به لحاظ شرایط ویژه گردشگری، قرارگیری در مسیر کریدور شرق به غرب و حجم بالای تردد جزء محورهای مهم و حیاتی در سطح کشور است.

وی خاطر نشان کرد: ارتقای و افزایش ضریب ایمنی این محورها باید به عنوان عاملی مهم در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل راه و ترابری مازندران، به نقش راه به عنوان عامل مهمی در جهت توسعه همه جانبه استان اشاره و تصریح کرد: با توجه به وجود منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و جابجایی و ترانزیت کالا در استان به سراسر کشور، ضروری است راههای منتهی به این بندر از لحاظ ایمنی و تردد از شرایطی مناسب برخوردار باشند.

اسد افزود: در راستای تسهیل در امر تردد و جابجایی آسان و ایمن کالاها از این بندر، عملیات تعریض محور بهشهربه بندر امیرآباد به طول پنج کیلومتر در قطعه اول از سال گذشته در دست اجرا است.

مدیر کل راه و ترابری مازندران افزود: با توجه به اینکه راه ورودی بندر امیرآباد، به دلیل تردد و وجود  ماشین های سنگین و نیمه سنگین حمل بار متناسب شرایط موجود نبوده  لذا تعریض این محور در قطعه دوم از سه راهی زاغمرز تا ورودی بندر به طول سه کیلومتر و با تأمین اعتباری به میزان هشت هزار و 300 میلیون ریال در باند شرقی آغاز شد.

اسد گفت:‌ با در نظر گرفتن شرایط مناسب جهت انجام عملیات پیش بینی می شود، تعریض این قطعه تا پایان شش ماهه دوم سال جاری صورت گیرد.

کد مطلب 1300957

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