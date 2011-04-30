تهدید قذافی به غرق کشتی های امداد رسانی/ تلاش برای مین گذاری مصراته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه محیط و البشیر، "موسی ابراهیم" سخنگوی حکومت لیبی تهدید کرد: طرابلس به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد که به بندر مصراته نزدیک شود و کمکهای انسانی فقط از طریق مرزهای خشکی حکومت لیبی ممکن است.هر کشتی به مصراته نزدیک شود غرق خواهد شد.

وی افزود: از بندر مصراته برای کمک تسلحیاتی برای انقلابیون استفاده می شود. حکومت لیبی به خروج کارگران خارجی در مصراته کمک می کند، اما اجازه نخواهد داد که کمک تسلیحاتی برای انقلابیون ارسال شود و سازمانهای بشردوستانه باید از کانال حکومت لیبی اقدام کند.

از سوی دیگر نیروهای ائتلاف بین المللی نیروهای قذافی را به مین گذاری بندر مصراته برای جلوگیری از ارسال کمکهای بشردوستانه به این بندر متهم کردند .

منابع خبری اعلام کردند که نیروهای ائتلاف بین المللی مانع کارگذاشتن مین ضد کشتی به وسیله یک کشتی وابسته به نیروهای قذافی شدند.قذافی به نقض قوانین بین المللی ادامه می دهد.

خبر دیگر اینکه شاهدان عینی از شنیده شدن صدای چند انفجار مهیب در پایتخت لیبی و مشاهده هواپیماها در طرابلس خبر دادند. شاهدان مذکور به مناطقی که بمباران شده است، اشاره ای نکردند.

تلویزیون رژیم لیبی درباره حملات ناتو گزارش داد: ساختمان مجاور شبکه الجماهیریه لیبی در هنگام پخش سخنرانی معمر فذافی هدف قرار گرفته است این بدان مفهوم است که هدف قذافی بوده است.