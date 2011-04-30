ایران می تواند بازارهای منطقه را تسخیر کند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی اکبر محرابیان پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اظهار داشت: امروز اگر می بینید تحریم ها در کشور ما سودی برای کشورهای استعمارگر ندارد به لطف تلاش و مجاهدت کارگرانی است که شاید چندان هم در کشور دیده نمی شوند.

وی افزود: امروز تلاش کارگران که جهادگران عرصه فعالیت های اقتصادی هستند کشور را به جایی رسانده که تحریم ها در کشور ایران بی تاثیر است به همین دلیل ما باید خود را مدیون این قشر زخمتکش هستیم.



محرابیان تصریح کرد: امروز دنیا در مورد تحریم ایران به یاس و نا امیدی رسیده و این امر هر روز بیشتر در چهره و رخسار دولتمردان آنها دیده می شود.



وزیر صنایع و معاون تولید را رکن مهم جهاد اقتصادی دانست و اظهار داشت: تولید در شرایط رونق پیدا می کند که برای محصولات تولید شده بازار مناسبی داشته باسیم به همین دلیل باید تلاش کنیم برای تولیدات خود بازار مناسبی به وجود آوریم.



وی با اشاره به موقعیت مناسب ایران در منطقه و جهان گفت: با توجه به محل جغرافیایی کشور و همچنین محصولاتی که هم در کشور تولید می شوند ایران می تواند بازارهای منطقه و جهان را تسخیر کند.



وزیر صنایع و معادن با اشاره به اقدامات دولت و شخص رئیس جمهور برای رفع تنگناها و مشکلات اخیر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شمال استان خوزستان عنوان کرد: در سال 87 که این مجتمع با مشکلاتی روبرو شد، رئیس جمهور من را مامور ویژه رفع مشکلات این مجتمع که به حق پدر نیشکر ایران لقب گرفته کرد و خوشبختانه در این سه سال اخیر با اقدامات موثر وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همدلی کارگران این مشکلات تا حدود زیادی حل شده است.



محرابیان نوسازی تجهیزات این واحد تولیدی و تنوع در تولیدات این واحد صنعتی را گره گشای مشکل این کارخانه عنوان و ابراز امیدواری کرد: در سال آینده روند نوسازی و بهسازی این کارخانه با هدف اقتصادی کردن تولید تکمیل شود.



مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سال گذشته حدود 55 هزار تن شکر سفید تولید کرد و امسال طبق برنامه قرار است میزان تولید به 70 هزار تن برسد.