سعید ممبینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان این مطلب که روند سرمایه گذاری در استان با توجه به اوضاع اقتصادی جهان، امیدوار کننده است، افزود: با نگاهی که هم اکنون مدیران استان به مقوله سرمایه گذاری در استان دارد و با انجام تمهیداتی که در منطقه اندیشیده شده انتظار می رود با سیل سرمایه گذاران به خوزستان مواجه شویم.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری منظم جلسات این ستاد سرمایه گذاری استان خوزستان عنوان کرد: این جلسات هر دو هفته یک بار تشکیل می شود و به بررسی و حل مشکلات پیش روی سرمایه گذاری های سطح استان می پردازد.

دبیر ستاد سرمایه گذاری استان عنوان کرد: استاندار خوزستان با توصیه هایی که در اینگونه نشستها داشت سازمانهای مربوطه را مکلف کرد تا در رفع تنگناهای مسیر سرمایه گذاری در استان با رعایت اولویت های موجود اقدام کنند.