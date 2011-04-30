تیمهای برتر رقابتهای دو ومیدانی روستایی کشور مشخص شدند

داود ارفعی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: مسابقات دو و میدانی روستایی و عشایری کشور در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به میزبانی سالن دو و میدانی "صمد ایپکچی" زنجان برگزار شد که در پایان این رقابت‌ها، تیم میزبان عنوان قهرمانی رده سنی نوجوانان را از آن خود کرد و فارس نیز در رده جوانان بر سکوی قهرمانی ایستاد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به میزان آمادگی که از تیم زنجان در رده نوجوانان داشتیم، توانستیم به مقام قهرمانی این رده دست یابیم که این مهم با کسب 22 امتیاز برای تیم زنجان میسر شد و تیم فارس نیز با 14 امتیاز بر سکوی قهرمانی رده سنی جوانان ایستاد.

ارفعی با اشاره به سایر نتایج به‌دست آمده در این دوره از رقابت‌ها، اظهار کرد: در رده سنی نوجوانان، تیم‌های هرمزگان، گلستان، همدان، اردبیل و خوزستان به‌ترتیب در مکان دوم تا ششم قرار گرفتند و در جوانان نیز تیم آذربایجان‌شرقی به‌همراه کرمانشاه، زنجان، مازندران و همدان در جایگاه‌های بعدی ایستادند تا بدین ترتیب، پرونده این دوره از مسابقات نیز به میزبانی زنجان بسته شود.

رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری استان زنجان با بیان اینکه این دوره از مسابقات در ماده‌های 100 متر، 800 متر، 3 هزار متر، پرش طول و پرتاب وزنه به‌انجام رسید افزود: در این دوره از رقابت‌ها که به‌منزله دومین دوره نوجوانان و چهارمین دوره جوانان بود، تیم‌هایی از استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، ایلام، اردبیل، اصفهان، بوشهر، سمنان، سیستان و بلوچستان، مازندران، قم، خوزستان، کردستان، فارس، مرکزی، کرمانشاه، هرمزگان، یزد، لرستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، البرز، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی و همدان به‌همراه تیم زنجان که میزبانی این مسابقات را برعهده داشت، حضور پیدا کردند.