به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی سالکی بعد از ظهر شنبه در حاشیه همایش شوراهای گلستان به خبرنگاران در گرگان گفت: سازمان مدیریت پسماند زیر مجموعه شوراها و شهرداریها است که در سال 88 با موافقت وزیر کشور تشکیل شد.

وی اظهار داشت: در کشور تنها مرکزی که زباله های بیمارستانی را بصورت متمرکز جمع آوری می کند در استان گلستان وجود دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان افزود: زباله های تمام شهرهای غربی استان جمع آوری و به کارحانه کود کمپوست منتقل می شود و در حال حاضر استاندارد ترین راه خروج شیرابه را دارا هستیم.

سالکی اظهار داشت: در شرق استان نیز زمین تملک و مطالعات انجام شده است، قرارداد ساخت نیز منعقد و ظرف سه سال به بهره برداری خواهد رسید.

گلستان هزار روستا دارد.

