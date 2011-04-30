روابط عمومی های مازندران دچار روزمرگی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی ظهر شنبه در نشست شورای روابط عمومی دستگاههای اجرایی مازندران در اداره کل ارشاد استان افزود: قصد داریم از تمامی ظرفیت های موجود در ادارات استان برای انجام هرچه بهتر فعالیت های روابط عمومی استفاده کنیم.

وی افزود: آسیب جدی که همواره متوجه روابط عمومیها بوده در این است که روابط عمومیها در کارهای کلیشه ای و روزمرگی گرفتار و از ابداع و ابتکار غافل می شوند.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران، با اشاره به ارتباطات غنی فرهنگی و علمی میان ارباب رجوع و کارشناس روابط عمومی، بر همدلی و همراهی کارشناسان روابط عمومی با آنان تاکید کرد.

رستم علی گفت: پرهیز از متون ترجمه شده و متابعت محض یکی از اشتباهات بسیار رایج در روابط عمومی ها است که باید با توجه به موقعیت های بومی خویش، به تعریف جدیدی از فعالیت های این حوزه بپردازیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در این نشست اظهار داشت: خط مشی روابط عمومیها اگر بر اصول و موازین اصیل اسلامی استوار باشد شاهد رفع بسیاری از موانع خواهیم بود.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی با اشاره به آموزه های ناب اخلاقی و رفتاری در سیره حضرت پیامبر(ص)، پیروی از مفاهیم برگرفته از ایشان را الگوی درخشانی برای روابط عمومیهای ادارات و نهادهای فعال مفید دانست.

وی افزود: ذوق، ابداع و نوآوری، بروز خلاقیت، دوراندیشی و استفاده از حداکثر پتانسیل های موجود، می تواند در ارتقاء فعالیت های روابط عمومی ها دخیل باشد و همه این امور بر پایه صداقت و شفافیت به ثمر خواهد نشست.

این مسئول فرهنگی و هنری استان، بر هدفمند بودن فعالیت های عرصه فرهنگ و هنر تاکید کرد و افزود: زمانی کار انسان به ارزش تبدیل می شود که با نیت خدمت به خلق باشد و در آن یکرنگی و راستی باشد.

ابراهیمی، دغدغه کار را از ویژگی های اساسی یک روابط عمومی کارآمد عنوان کرد و تبادل اطلاعات و خدمات چند سویه با ارباب رجوع را الگوی افزایش کیفیت و کارایی روابط عمومی ها دانست.