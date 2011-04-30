بیمه ها باید دستگاههای کمک قلبی را پوشش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسینی ظهر شنبه در نشست خبری هفدهمین کنگره انجمن قلب و عروق ایران گفت: باید جایگاه پیوند قلب بیشتر از پیش مشخص شود و بیمهها موظف شوند دستگاههای کمک قلبی را پوشش دهند.
وی افزود: قیمت این دستگاهها بین 2 تا 200 میلیون تومان است و به کمک این دستگاه میتوان فردی را که قلبش نمیزند زنده نگه داشت و دستگاهی در بدنش کار گذاشت تا وی به طور کامل زندگی کند.
دبیر اجرایی هفدهمین کنگره قلب و عروق ایران گفت: این دستگاهها در ایران وجود ندارند اما بر اساس مشاهدات مشخص شده افرادی که پیوند قلب میگیرند شانس زنده ماندنشان 70 تا 80 درصد است و افرادی که از دستگاههای کمک قلبی یا همان قلب مصنوعی استفاده میکنند 50 تا 60 درصد تا پنج سال زنده میمانند.
همچنین در این نشست محمد مهدی پیغمبری دبیر علمی هفدهمین کنگره انجمن قلب و عروق ایران گفت: در کنگره امسال دستاوردهای نوین معرفی میشود که یکی از آنها تصویربرداری قلبی به کمک MRI است و برهمین اساس تعدادی دستگاه MRI با کیفیت بالا وارد ایران شدهاند.
وی افزود: از دیگر مواردی که در این کنگره بحث میشود تعویض دریچه آئورت به صورت غیر عمل جراحی و غیر تهاجمی است که حدود یک سال است که در ایران شروع شده و تاکنون 11 نمونه انجام شده است.
وی افزود: در بیمارانی که مبتلا به تنگی دریچه قلب هستند و بیماری آنها به گونهای است که نمیتوانند تحت عمل جراحی باز قرار بگیرند استفاده میشود.
دبیر علمی هفدهمین کنگره انجمن قلب و عروق ایران ادامه داد: آنژیوگرافی غیر تهاجمی نیز روش نوینی است در تشخیص بیماریهای قلبی است که بیشتر از 6 دقیقه طول میکشد و از جدیدترین روشهایی است که چند سال است در ایران انجام میشود.
وی افزود: موضوع کار بیوگرافی قلب در جنین که در ایران موضوعی نوپا محسوب میشود و بر اساس آن میتوان بسیاری از ناهنجاریهای قلبی در کودکان را قبل از تولد تشخیص داد در این کنگره بحث میشود.
پیغمبری خاطر نشان کرد: به کمک این روش اگر در سنین پایین جنینی ناهنجاریهای جدی وجود داشته باشد به طوری که پس از تولد، کودک دچار مشکل جدی شود با رعایت موازین شرعی دستور سقط داده میشود و بین 12 تا 16 هفتگی جنین این کار انجام میشود.
وی اضافه کرد: یک درصد از بیماریهای قلبی مربوط به بیماریهای مادرزادی هستند که 90 درصد آنها قابل درمان و مابقی قابل ترمیم نیستند.
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