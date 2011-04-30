سیدموسی متوسلین با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری، دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کرده‌اند افزود: بدون شک تنها بخش اقتصادی که می‌تواند در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بحث تحقق عدالت اجتماعی را به عینه تحقق ببخشد بخش تعاون است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش تعاون در کنار بخش خصوصی و دولتی، فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام می‌دهد ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون دارای سهم 25 درصدی است و تلاش بر این است که در سال جهاداقتصادی، گام‌های اولیه را در راستای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون برداریم.

مدیرکل تعاون استان زنجان یکی از ظرفیت‌های سال جهاداقتصادی را استفاده کافی از منابع بانکی برای تقویت شرکت‌های تعاونی، دانست و اظهار داشت: بر اساس اعلام رئیس‌جمهور در همایش ملی تعاون، اشتغال و کارآفرینی، هر میزان که بخش تعاون تعهد به ایجاد اشتغال کند،‌ به‌همان میزان اعتبارات بانکی از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت.

متوسلین با تاکید پیگیری و تلاش مضاعف در راستای جذب اعتبارات تخصیص یافته در دور سوم سفر ریاست جمهوری ابراز داشت: یکی از این اعتبارت، خط ویژه 300 میلیارد ریالی برای تعاونی‌های فراگیر ملی است که در حقیقت، یکی از ارکان تحقق عدالت اجتماعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به‌شمار رفته و کمک شایانی به توزیع عادلانه ثروت و نیز جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد خاص، می‌کند.