بانوان کارمند اولویت اول طرح دورکاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، لطف الله فروزنده جمعه شب در بدو ورود به شیراز در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مباحثی که در سال گذشته مطرح شد طرح دور کاری بود که در این راستا هدف گذاری 20 درصدی مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سال 89 مشاغل قابل دور کاری شناسایی شد و امیدواریم که در سال جاری در اجرای بحث دورکاری متوسط 40 درصد محقق شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به هدف سفر خود به استان فارس گفت: یکی از مواردی که در سال جاری مورد توجه قرار دارد برنامه های تحول اداری است که در این راستا به استانهای مختلف سفر کرده و مباحث مختلف را با استانداران مطرح می کنیم.

فروزنده تصریح کرد: 10 برنامه تحول که مهمترین عناصر این برنامه هستند شناسایی شده که در جلساتی با استانداران مطرح و نظرات نها نیز مد نظر قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه جذب نیرو نیز در این برنامه مد نظر قرار دارد، افزود:اصلاح روش، جذب نیرو و فراهم کردن شرایطی در خصوص جذب نیروی در غالب دولت الکترونیک مورد بحث است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور طی سفر خود به شهر شیراز در جلسه شورای تحول اداری و شورای اداری استان فارس شرکت خواهد کرد.