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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

فروزنده:

بانوان کارمند اولویت اول طرح دورکاری هستند

بانوان کارمند اولویت اول طرح دورکاری هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور گفت: بانوان کارمند در اجرایی شدن طرح دور کاری در کشور به عنوان اولویتهای اول محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، لطف الله فروزنده جمعه شب در بدو ورود به شیراز در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مباحثی که در سال گذشته مطرح شد طرح دور کاری بود که در این راستا هدف گذاری 20 درصدی مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سال 89 مشاغل قابل دور کاری شناسایی شد و امیدواریم که در سال جاری در اجرای بحث دورکاری متوسط 40 درصد محقق شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به هدف سفر خود به استان فارس گفت: یکی از مواردی که در سال جاری مورد توجه قرار دارد برنامه های تحول اداری است که در این راستا  به استانهای مختلف سفر کرده و مباحث مختلف را با استانداران مطرح می کنیم.

فروزنده تصریح کرد: 10 برنامه تحول که مهمترین عناصر این برنامه هستند شناسایی شده که در جلساتی با استانداران مطرح و نظرات نها نیز مد نظر قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه جذب نیرو نیز در این برنامه مد نظر قرار دارد، افزود:اصلاح روش، جذب نیرو و فراهم کردن شرایطی در خصوص جذب نیروی در غالب دولت الکترونیک مورد بحث است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور طی سفر خود به شهر شیراز در جلسه شورای تحول اداری و شورای اداری استان فارس شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 1301015

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