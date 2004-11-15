رشته طراحي پارچه و لباس در دانشگاه آزاد يزد ايجاد مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با ايجاد دوره كارشناسي در رشته هاي زمين شناسي كاربردي دانشگاه تربيت معلم، مهندسي كشاورزي علوم صنايع غذايي دانشگاه مازندران، مهندسي شيمي دانشگاه ياسوج، مديريت امور بانكي واحد قزوين و علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني واحد يزد مركز اشكذر دانشگاه آزاد اسلامي به صورت قطعي موافقت كرد.

در اين مقطع همچنين رشته هاي طراحي پارچه و لباس واحد يزد، مهندسي معماري واحد شاهرود، علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي واحد شهر ري، رياضي كاربردي واحد شمال تهران، الهيات و معارف اسلامي شاخه اديان و عرفان واحد بابل، روان شناسي گرايش اصلاح و تربيت واحد رودهن، علوم اقتصادي با گرايش هاي اقتصاد بازرگاني و اقتصاد صنعتي واحد ابهر، الهيات و معارف اسلامي شاخه فلسفه و حكمت اسلامي و حقوق واحد تايباد و مديريت امور بانكي و علوم اقتصادي گرايش اقتصاد كشاورزي واحد قائم شهر دانشگاه آزاد اسلامي به صورت قطعي مورد تصويب شورا قرار گرفت.

رشته هاي مهندسي مكانيك حرارت و سيالات واحد بناب، زيست شناسي سلولي و مولكولي و مطالعات خانواده مركز اشكذر واحد يزد، زمين شناسي واحد كهنوج، مهندسي معماري واحد زاهدان، طراحي صنعتي واحد مشهد، شهرسازي واحد همدان، شهرسازي واحد بابل، علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني واحد بابل و علوم سياسي، علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي و علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني واحد رفسنجان دانشگاه آزاد اسلامي در مقطع كارشناسي به صورت يك بار پذيرش دانشجو به تصويب شورا رسيد.

در مقطع كارشناسي ناپيوسته شورا با ايجاد دوره دبير علوم تجربي در واحد ني ريز دانشگاه آزاد اسلامي به صورت قطعي و دبيري آموزش ابتدايي واحد مشهد مركز قائن و الكترونيك (به صورت مجازي) واحد شيراز به صورت يك بار پذيرش دانشجو موافقت كرد.