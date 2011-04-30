به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فضائل مقدسی ظهر شنبه در همایش بسیج کارگری و روز جهانی کارگر، با اشاره به اینکه تعهد استان در سال 90 در زمینه ایجاد اشتغال، 40 هزار و 400 شغل است افزود: این مهم با همت همه کارگران و کارفرمایان محقق خواهد شد، تا در پایان سال جهاداقتصادی بتوانیم شاهد تحقق این میزان اشتغال، همانند سال گذشته باشیم.

وی ادامه داد: با ایجاد صندوق توسعه ملی مقرر شده است تا دو برابر شغل ایجاد شده در سالجاری یعنی 50 هزار شغل طی سال آینده در استان ایجاد شود.



مقدسی افزود: با ایجاد صندوق توسعه ملی که 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیز در ابتدا به این صندوق اختصاص یافته است، علاوه بر اینکه طی سال آینده در استان با استفاده از تسهیلات این صندوق، به اندازه سال 89 شغل ایجاد خواهد شد، مقرر شده است تا دو برابر شغل ایجاد شده در سالجاری بتوان شغل جدید ایجاد کرد تا بتوان بر این معضل اساسی کشور غلبه کرد.

مدیرکل ارداه کل و امور اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه بحث کارآفرینی سفارش‌های زیادی شده است ادامه داد: متأسفانه تا به امروز به تفکرات نابی که در دین اسلام در رابطه با کارآفرینی به آن سفارش شده است، بها نداده و به نهادینه کردن آن نپرداخته‌ایم البته در چند سال اخیر کمی بهتر از گذشته به این موضوع توجه شده است که باز هم در این زمینه جای کار دارد.

مقدسی با بیان اینکه هنر امروز کارگران، همت و تلاش در راستای بالا بردن بهره‌وری است افزود: نگاه کارگران نیز باید نسبت به کار عوض شود و صرفاً کار را مختص کارفرما نبینند، بلکه برای کشور کار کنند.