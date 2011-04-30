110 کیلومتر از راه های لرستان آسفالت شد

علی گندمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اعتبار هزینه شده برای آسفالت راه های استان در سال گذشته اظهار داشت: اعتبار صرف شده بر آسفالت راه های استان حدود 70 میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه همچنین در سال گذشته عملیات لکه گیری، درزگیری و ترمیم رویه راه ها به میزان 195 هزار متر مربع در طول 140 کیلومتر از راههای اصلی و فرعی انجام شده است، خاطر نشان کرد: در این راستا اعتباری بیش از 25 میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: عملیات تعریض و بهسازی، روکش آسفالت، احداث چهارخطه ها و ساماندهی نقاط پر حادثه در طول راههای استان در سال 90 نیز ادامه خواهد داشت.

گندمی بیان کرد: در سال گذشته عملیات احداث و تکمیل 12 کیلومتر چهارخطه، ساماندهی و اصلاح چهار نقطه پر حادثه و تعریض و بهسازی 34 کیلومتر از راه های اصلی استان به پایان رسید که در این خصوص نیز اعتباری معادل 110 میلیارد ریال هزینه شده است.