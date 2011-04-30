  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

گندمی:

110 کیلومتر از راه های لرستان آسفالت شد

110 کیلومتر از راه های لرستان آسفالت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری استان لرستان از آسفالت بیش از 110 کیلومتر از راه های اصلی و فرعی حوزه استحفاظی این استان در سال گذشته خبر داد.

علی گندمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اعتبار هزینه شده برای آسفالت راه های استان در سال گذشته اظهار داشت: اعتبار صرف شده بر آسفالت راه های استان حدود 70 میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه همچنین در سال گذشته عملیات لکه گیری، درزگیری و ترمیم رویه راه ها به میزان 195 هزار متر مربع در طول 140 کیلومتر از راههای اصلی و فرعی انجام شده است، خاطر نشان کرد: در این راستا اعتباری بیش از 25 میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: عملیات تعریض و بهسازی، روکش آسفالت، احداث چهارخطه ها و ساماندهی نقاط پر حادثه در طول راههای استان در سال 90 نیز ادامه خواهد داشت.

گندمی بیان کرد: در سال گذشته عملیات احداث و تکمیل 12 کیلومتر چهارخطه، ساماندهی و اصلاح چهار نقطه پر حادثه و تعریض و بهسازی 34 کیلومتر از راه های اصلی استان به پایان رسید که در این خصوص نیز اعتباری معادل 110 میلیارد ریال هزینه شده است.

کد مطلب 1301043

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها