به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "محمود الزهار" گفت : دولت وفاق ملی بر کرانه باختری و نوار غزه حکومت خواهد کرد.

وی افزود: هماهنگی امنیتی میان رام الله با اسرائیل به ویژه درباره گذرگاهها یکی از چالشهای پیش روی دولت آینده خواهد بود. به زودی شاهد تسهیلات زیادی از سوی مصر در گذرگاهها خواهیم بود.

از سوی دیگر "عزام الاحمد" عضو کمیته مرکزی جنبش فتح تصریح کرد: خواسته های اسرائیل درباره ضرورت موافقت دولت جدید فلسطین با شروط کمیته چهارجانبه مردود است.

وی افزود: دولت مستقل عمل می کند و در موضوعات سیاسی که از اختیارات سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) است دخالت نمی کند و هر گفتگویی درچارچوب مذاکرات سازش در حیطه اختیارات ساف است.

الاحمد گفت : ما با حماس درباره وظایف دولت جدید توافق کردیم، اما به اسامی نخست وزیر و وزیران نپرداخته ایم و این موضوع پس از مراسم رسمی امضای توافق آشتی ملی طی ده روز آینده صورت می گیرد.

شایان ذکر است که فتح و حماس دو روز قبل درباره برخی مشکلات فیمابین به توافق اصولی رسیدند که در این میان نقش دولت موقت مصر قابل توجه بود.

