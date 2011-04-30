کشورهای استکباری به "خلیج فارس" چشم طمع دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کریم سعید شعبانلو ظهر شنبه در مراسم روز ملی "خلیج فارس" در دبیرستان دخترانه پویای دانش ارومیه افزود: جنگ بر سر آب های "خلیج فارس" از سالهای گذشته در بین کشورهای استعمارگر از جمله پرتغال در گذشته و امروزه نیز کشورهای استکباری و امریکا مطرح بوده است.

وی با اشاره به اینکه از 570 سال قبل از میلاد مسیح نام "خلیج فارس" در کتاب های تاریخ و جغرافیا آمده است، خاطرنشان کرد: سلطه گران غربی می خواهند با تغییر دادن نام "خلیج فارس" به خلیج عربی، تمدن گهربار ایرانی را لطمه دار کنند.

شعبانلو با بیان اینکه "خلیج فارس" تمدن یک ملت است و دفاع از نام "خلیج فارس" به زیبایی در دوران دفاع مقدس توسط جوانان این سرزمین رخ داد اظهارداشت: امروز دشمن صحنه جنگ را تغییر داده است و به خانه ها، خیابان ها و مدارس کشیده است که این امر هوشیاری نسل جوان و مسئولان را طلب می کند.

معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه نباید گرامیداشت روز "ملی خلیج فارس" تنها به روز دهم اردیبهشت ماه منحصر شود، خطاب به داشن آموزان حاضر در مراسم گفت: امروز دشمن صحنه جنگ را تغییر داده است امروز جبهه جنگ در خانه ها، خیابان ها و مدارس است و این جنگ نرم با حساسیت خاصی در حال شکل گیری است و شما دانش آموزان باید با ذکاوت و هوشیاری و با علم آموزی و تهذیب نفس خودتان را در مقابل هجمه دشمنان آماده و بیمه کنید .

شعبانلو با اشاره به اینکه فرهنگیان در سنگر علم آموزی باید استراتژی دفاع و مهندسی فرهنگی کشور را ترسیم کنند بر صیانت و حفاظت از تاریخ و تمدن ایران اسلامی توسط نسل جوان تاکید کرد.